DJs Trommer, Bergesch, Mezomo e GB comandam a segunda edição da Margem

Beats conceituais 05/01/2017 | 20h31 Atualizada em

Desvendar e ultrapassar os limites dos diferente subgêneros que contemplam a incomparável atmosfera da música eletrônica. Esse é o objetivo da Margem, festa que chega a sua segunda edição no sábado no Pistache Pub. Idealizado pelos DJs Trommer e Bergesch, o projeto itinerante contará, ainda, com a discotecagem do santa-mariense Mezomo e do porto-alegrense GB.

Conforme Trommer, a margem é um projeto que tem o objetivo de movimentar ainda mais a cena da música eletrônica do centro do Estado, com edições que buscam disseminar a música eletrônica conceitual e unir todos os amantes do gênero em locais itinerantes. E, com o time escalado para sua segunda edição, não há dúvidas que dará sua contribuição para espalhar e mostrar o quão sofisticado o gênero pode ser.

Para quem não conhece, Bergesch é um dos principais talentos da atual cena eletrônica do Estado, produtor musical e integrante da crew Sunset Sessions. Não por acaso, recentemente, assinou contrato com uma label europeia para lançar oficialmente suas primeiras produções autorais.

Um incentivador nato da house music, Trommer também é residente da Sunset Session, além de integrar o casting da Hypno. Não faz muito tempo, o cara encarou a pista de dois tradicionais clubs paulistas, o Kubik e Clash Club, um dos mais respeitados do Brasil. Quem também andou se aventurando pelas pistas do centro do país foi Mezomo. Um dos idealizadores da Sunset Sessions, projeto que destacou a região no mapa da música eletrônica mundial, ele colocou o famoso D-EDGE para dançar por três horas ao som de techno e house. Agora, o integrante da D AGENCY! promete repetir a dose na Margem, projeto do qual é residente.

Convidado da Capital

Completando o line up da noite, a Margem recebe o convidado GB. Parte dos projetos BASE PoA, Arruaça e Goma rec, o cara é um agitador cultural na Capital e é reconhecido pelo trabalho constante para que a cena eletrônica se multiplique.

— A primeira edição da margem foi sensacional, superou as nossas expectativas, lotou a casa noturna, e a festa foi até o amanhecer. A segunda edição do nosso projeto promete ser intensa. Esse é o ano em que vamos colocar todas as nossas ideias em prática no projeto. Edições em lugares inusitados e acessíveis para todos os públicos são ideias que já estão sendo programadas para divulgarmos em breve. Estamos ansiosos! — adianta Trommer.

Margem

Quando: sábado, às 23h

Onde: Pistache Pub (Rua Duque de Caxias, 947)

Quanto: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (na hora). À venda na Loja Rapitec (Rua Serafim Valandro, 874)

Informações: (55) 99931-6450