Cronistas do Diário: O dinossauro à beira da lagoa, por Jumaida Rosito

Tudo de lindo que vi e vivi no meu trabalho com plantas não me imunizou contra o assombro diante daquela figueira, ¿a maior do Estado¿, pelo que li em placas, panfletos, Wikipédia. Observei, interessada, as pessoas orbitando em torno dela – visitantes ocasionais, turistas em férias, curiosos; todas tiveram as mesmas reações iniciais. Primeiro, e intuitivamente, afastavam-se um pouco, para um enquadramento mais apropriado, depois, olhavam para o alto, como fariam se encontrassem um gigante. Seus olhos passeavam pelos galhos mais velhos (os braços abertos do dito gigante); espraiados, projetam-se sobre a praça, as casas do entorno, carros, outras plantas. Só então se percebe que, tão impressionante quanto sua altura, é a copa, um enorme guarda-chuva verde, com varetas de 50 metros.

Nesse reconhecimento, as pessoas ficam caladas, murmurando coisas para si mesmas, conscientes de sua pequenez. Pude ver que o impulso seguinte de todos (inclusive o meu) foi tocá-la, como fazem as crianças que enxergam com as mãos, seus sensores de acreditar. Aquela cortiça é comum ao toque, como a de todas as árvores, só que velha, muito, muito velha. Suas rugas profundas formam pregas, extrusões, torções curiosas e impressionantes. Passado o impacto inicial, o momento final daquelas pessoas foi o de fotografar para compartilhar. Foi aí que desviei os olhos e divergi da maioria, porque o meu momento foi de lamentar, por toda aquela excelsitude, tão vulnerável.

Enquanto dava voltas pelo tronco, que, segundo dizem, só pode ser abraçado por 20 pessoas, tentei imaginar seu ambiente de origem, quando a Lagoa dos Patos nem se sabia laguna. Com o tempo, saíram de cena os índios pescadores, entraram os colonizadores, nossos antepassados, que ergueram, derrubaram, modificaram, mas conquistaram. A história veio, se foi e continua, e a figueira, também, testemunha de tudo há, pelo menos, 400 anos! Forte, estoica, como são todas as plantas, ela me desperta uma pena imensa; anciã impotente, não permitimos que definhe em paz. Rodeada de casas e ruas que cortam a cidade erguida em seu entorno, tornou-se símbolo do lugar e atração turística; por isso, submete-se às desajeitadas tentativas humanas para mantê-la em pé, como as escoras colocadas sob seus galhos mais velhos, ramos atorados ou plastas de cimento tapando buracos do tronco. Ela resiste, até mesmo, ao espetáculo da iluminação noturna, para ampliar-lhe o poder de sedução.

Mas uma coisa muito bacana me chamou a atenção: não vi corações com flechas rasgando a casca daquela árvore nem nomes próprios e datas esculpidos em seu corpo, mas vi admiração nos olhos das pessoas. Sei que tudo o que é soberbo ou expressivo nos sensibiliza, mas não detém nossa fúria destruidora. Então, pensei, apesar de tudo, aquela figueira tem sorte. A essência das pessoas do lugar, e o perfil de quem o visita, têm protegido o velho dinossauro do nosso discutível conceito de liberdade de expressão. Não suportaria vê-la pichada ou mais humilhada ainda. Meu pobre, magnífico e indefeso dinossauro, preso entre a lagoa e a civilização, espero não viver para ver algo assim.