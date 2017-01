Cronistas do Diário: Entre traços e cores, por José Otávio Binato

Opinião 07/01/2017 | 07h07 Atualizada em

Gostaria muito que vocês conhecessem a redação do Diário de Santa Maria. Fechar a edição de um jornal é uma epopeia a cada dia. Encerra-se uma edição e lá vem outra atropelando tudo e todos. Protelar, na Redação, nem pensar. Prazos são metas, e cada um de nós temos um "chefe" que zela para que tudo aconteça conforme o planejado.

Às vezes, uma notícia sensacional surge de última hora e pronto. Lá se vai a paz! É um corre-corre para reprogramar. Cada matéria passa por editores, que revisam tudo. Não fica nada sem os olhos dos especialistas em cada matéria. Tudo pronto e revisado, o texto vai para a diagramação. Colegas se debruçam para que cada coisa fique certinha em seu espaço. Nem mais, nem menos. E tudo para ontem.

Como cronista do MIX, no fim de semana, tenho minha editora. Muito chique e necessário. Tempos atrás, era a Tatiana Py Dutra. Hoje, é a Silvana. Mais conhecida na Redação por Sil. Como ela não me autorizou a revelar esse apelido, por favor, tratem ela como Silvana, certo? Pois a Sil sofre um monte comigo.

Leia mais textos dos cronistas do Diário



Já fiz uma crônica sobre protelação ou procrastinação tempos atrás. Eu sempre deixo para a última hora, e ela enlouquece. Avisem o Binato de que está vencendo o prazo! Imaginem o estresse desse lugar chamado Redação.

Mas eu queria era falar do Elias. Todas as semanas, ele ilustra, com seu traço e suas cores, nossas crônicas do MIX. Numa semana, é a minha; na outra, a do Canellas. Imaginem como deve ficar o nosso Elias à espera da minha crônica para, em pouco tempo, criar imagens que sintetizem os nossos sentimentos traduzidos por palavras.

Em poucos minutos, ele manda de volta para nós uma verdadeira obra-prima. Sua capacidade de síntese é de uma genialidade fora do comum. A criatividade, no caso do nosso Elias, faz-se sobre pressão do tempo e de uma Redação inteira. Mais impressionante é sua competência.

O mundo está necessitando de mais sensibilidade, mais amorosidade, mais alegria, mais reflexão. É necessário nos dedicarmos a sermos mais humanos, para que possamos ter (e sermos) exemplos mais positivos. Como o Elias, que, com traços de amor e cores de alegria, nos brinda com sua genialidade e carinho. Eu não conheço pessoalmente o Elias, mas nos tocamos a cada mensagem que meus olhos e minha alma capta a cada semana. Um excelente 2017!