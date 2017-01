Cronistas do Diário: Disciplina mental, por José Otávio Binato

Opinião 14/01/2017 | 06h46 Atualizada em

Tenho um amigo que, frequentemente, insiste na necessidade de o ser humano ter mais disciplina em relação aos seus pensamentos e seus sentimentos. Ele diz que não vai vir do céu. Cada um de nós precisa se conscientizar de que pode dominar a mente. Ou, como bom gaúcho, domar a mente. Claro que nos referimos aos pensamentos negativos, pessimistas, destrutivos. Nunca negar, mas, principalmente, entender porque essa energia negativa ainda faz parte de nós.

Muitas vezes, precisamos da ajuda psicológica para resignificá-los. Ou transmutar, como diz a terapia holística. Ao mesmo tempo que fazemos essa varredura emocional, podemos nos propor a uma mudança mental na qual nossos pensamentos correspondam a uma decisão de sermos mais otimistas, mais positivos.

Já escrevi uma crônica em que citei quase cem palavras que apresentavam conceitos construtivos. Na época, saiu na capa do Diário em uma diagramação extremamente bonita. Até hoje uso em alguns estudos em grupo a técnica onde coloco mais de duzentas palavras positivas para mostrar que, se fizermos uma reflexão diária, começaremos a plantar no subconsciente possibilidades de uma mudança significativa para melhor. Fico a refletir se todos os que já leram aqueles nomes-conceitos continuam a tentar colocar as conclusões na prática diária.

Percebo que, no dia a dia, na rotina das horas, no tempo que corre e nas ansiedades que nos consomem, não temos a disciplina mínima para fazermos essa reforma íntima. Não persistimos nessa tão importante transformação moral que a humanidade, a partir de cada um de nós, precisa realizar com urgência. Temos medos, receios, melindres, raivas, egoísmos, vaidades, orgulhos que nos consomem as horas. Horas que voam céleres, sem volta.

Precisamos, com urgência, dar um basta nessa inconsciência. É para ontem que necessitamos domar esse ser humano que não percebe que se as Leis de Deus estiverem em nossa consciência, basta acionar nossa vontade. Já sabemos como agir! Então, mãos a obra. Neste fim de semana, aproveite para refletir sobre o perdão e a gratidão. Crie novos hábitos em relação a perdoar e a agradecer. Bons pensamentos!