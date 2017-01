Cronistas do Diário: Barack, por Hugo Fontana

Opinião 16/01/2017 | 06h48 Atualizada em

Não interessa se alguém é alto, baixo, gordo, feio, bonito, elegante ou deselegante. Interessa qual a qualidade do seu discurso e qual a qualidade da sua ação. Qual a proximidade entre o seu dizer e o seu fazer, ou seja, se sua coerência acaba mudando (para melhor) algo pequeno ou grande.

Nunca me chamou atenção a cor da pele, os trajes e trejeitos, a natural elegância, a encantadora mulher ou as simpáticas filhas do presidente norte-americano que sai. Admirei-me sempre pela sua defesa da democracia, este velho sistema de governo inventado pelos gregos. No lugar público, onde todos podem ver, ouvir e falar, os argumentos, as ideias superam qualquer imperativo autoritário. É fora dos gabinetes, com qualquer tempo, olho no olho, que se exercita – com todas as suas imperfeições – o melhor sistema de governar engendrado pelo homem.

No momento atual brasileiro, quando a chamada esquerda se mostra acabrunhada com a apropriação do seu discurso anticapitalista pela extrema direita, o apelo feito por Barack Obama pela democracia não pode cair no vazio. A democracia "corre perigo quando se dá como um fato consumado" e se rompe "quando se cede ao medo". Os cuidados com a construção permanente da democracia passam pelo nosso dia a dia de cidadãos. Pela recusa de qualquer tipo de discriminação, pela solidariedade, pela qualidade de vida e, de forma particular, pela ética que não necessita de qualquer câmera oculta para ser exercitada.

Sei. Nem lá, no país de Barack, nem aqui (no país de quem mesmo?), o ano se desenha com poucas cores. Truculências, incompetências, safadezas e omissões abundam. Resta a coerência do nosso trabalho. Mesmo um (ex) pequeno trabalho semanal.