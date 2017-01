Cronistas do Diário: A pauta, por Diomar Konrad

Opinião 25/01/2017 | 06h34 Atualizada em

O chefe da redação daquele telejornal de amplitude nacional é chamado às pressas pela direção.



– Já está sabendo?

– Já. Acha que mataram o cara?

– Não duvido. Ele estava para tomar decisões importantes.

– O que vamos fazer em relação ao assunto?

– Podemos abafar o caso ou dar pequena importância. Uma pequena notinha talvez.

– Penso que não. Os outros estarão dando ampla cobertura. Acho que é um tiro no pé.

– Então, que tal ampla divulgação dos fatos, mas sem levantar nenhuma suposição. Focamos na importância do morto, sua relação com a família, depoimentos de amigos e deixamos um pouco de lado supostos motivos para um crime. Evitamos depoimentos comprometedores e salientamos a importância de o país continuar na normalidade. Vamos cansar o telespectador com detalhes técnicos. Pode ser uma grande reportagem sobre o clima na região, com depoimentos que ajudem a pensar que a culpa foi da natureza. Também vale a pena investigar o tipo de aeronave e apontar suas fragilidades, mostrar que já houve outros acidentes assim. Paralelamente a isso, enchemos de depoimentos de pessoas importantes, até mesmo aquelas que seriam incriminadas, com mensagens de pesar e conforto. Cria-se, assim, uma grande comoção nacional e toca-se de leve na investigação e em outros supostos motivos para a queda.

– Parece bom. Mais alguma recomendação?

– Sim. Não divulga isso entre os colegas. Apenas vai fazendo os cortes necessários e dando as instruções corretas.

– Quanto tempo deve durar essa notícia?

– No máximo, dois dias depois do enterro. Depois, procura outro fato importante. Não esquece da rebelião nos presídios. A preocupação da população está aumentando o Ibope quando se fala disso.