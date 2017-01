Cronistas do Diário: A crise de identidade, por Diomar Konrad

Opinião 18/01/2017 | 20h30 Atualizada em



O psicólogo escolar, depois de conversar com o aluno sobre o baixo rendimento escolar, chama os pais para uma conversa:

– Bem, vamos direto ao assunto. Seu filho está com uma crise de identidade e isso está atrapalhando os estudos.

– Como assim, crise de identidade?

– Há muitas contradições entre o que ele defende e o que vive. Até virou piada entre os colegas. Vou lhe dar um exemplo. Ele é um ferrenho defensor do ensino público e gratuito.

– A gente discute isso lá em casa. Ele é um garoto bem politizado para a idade. E nós participamos dos movimentos sociais.

– O problema é que ele estuda aqui, em uma escola privada.

– A gente achou o ensino mais qualificado.

– Pois é. Ele também defende muito o Sistema Único de Saúde.

– Isso é positivo.

Leia mais textos dos cronistas do Diário



– Mas, quando vai no médico, é pelo plano particular de saúde.

– A gente sempre quis o melhor pra ele.

– Outra coisa. Ele vive falando que as pessoas devem ser independentes, ter a sua opinião, fazer as suas coisas. Aí, quando chega em casa, vocês fazem tudo pra ele, tratam com muito mimo.

– É, acho que a gente protege e exagera um pouco. É que queremos dar o que não tivemos na infância.

– Penso que o garoto não deveria receber tudo de mão beijada. Já pensaram em dar poder de escolha a ele?

– Ainda não.

– Pois é, esse é o problema. Ele defende certas coisas que não combinam com o dia a dia dele.

– O que a gente pode fazer?

– No mínimo, resolver as incoerências. As pessoas têm que viver o que elas defendem. Outra coisa. O curso de inglês...

– O que tem? É um dos melhores da cidade.

– Ele acha que é uma língua imperialista.