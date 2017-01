Contribuintes podem destinar um terço do valor do IPTU para 49 projetos culturais de Santa Maria

Incentivo 09/01/2017 | 09h24 Atualizada em

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já começaram a chegar às caixas de correios dos contribuintes em Santa Maria. O tributo é uma forma de colaborar para o pagamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.



O que, talvez, muita gente ainda não saiba é que existe a possibilidade de usar parte desse recurso para incentivar a cultura da cidade. Basta entrar em contato com os responsáveis pelos 49 projetos culturais aprovados pela prefeitura. Veja a lista aqui. A lista foi aprovada em dezembro pela Comissão Normativa, formada por membros indicados pelo Conselho Municipal de Cultura.

Por meio da legislação municipal, a prefeitura de Santa Maria prevê que os contribuintes podem destinar até 30% dos impostos municipais — IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Imposto sobre a Transmissão e Venda de Bens Imóveis (ITVBI) — para projetos e entidades culturais da cidade.



Vale lembrar que, no caso do IPTU, a destinação de até 30% do valor para incentivar a cultura só vale para o contribuinte que optar por pagar o tributo em cota única. O prazo termina em 20 de janeiro.

O valor estabelecido para a LIC-SM/2017 é de R$ 1.503.300, cerca de R$ 110 mil a mais do que em 2016, quando o valor total foi de R$ 1.391.819,77. Essa diferença de valor em relação ao ano anterior, conforme explicou à época Marília Chartune, responsável pela pasta da Cultura na administração passada, é uma correção de acordo com a inflação. A lei prevê que entre 2% e 5% da arrecadação municipal pode ser destinada ao setor.

COMO FUNCIONA



Por meio da LIC, a prefeitura abre mão de uma pequena parte de sua arrecadação em prol de projetos culturais

Os empreendedores culturais apresentam seus projetos com o custo de cada um e são selecionados. Alguns são negados e outros têm o valor reduzido para ficar dentro do limite

Ao longo do ano, os empreendedores culturais têm de captar esse imposto junto às empresas e demais contribuintes. Ou seja, o dinheiro não vem, simplesmente, da prefeitura para a associação. É necessário conseguir pessoas dispostas a pagar o valor equivalente a 30% do imposto. Esse percentual será descontado do imposto, e o valor, pago ao projeto

No fim do ano, as entidades devem prestar contas sobre os projetos e como foi gasto o dinheiro

PARA INCENTIVAR

Ao ser aprovado pela secretaria de Cultura, o empreendedor recebe um certificado que autoriza a captação dos recursos

Incentivador e empreendedor assinam um termo de compromisso, que deve ser levado à secretaria de Cultura, junto à certidão negativa de débitos do contribuinte e outros documentos. Essa certidão pode ser emitida no site santamaria.rs.gov.br

Nesse termo de compromisso deve constar qual o valor que será depositado na conta do projeto e o valor a ser abatido do imposto. O contribuinte pode ter, no máximo, 30% de desconto no imposto, mas pode, se quiser, dar um valor maior à entidade

O incentivador deposita o dinheiro combinado na conta do projeto e apresenta o comprovante à entidade, que vai até a prefeitura para emitir uma nova guia de recolhimento para o imposto, com o desconto, para o contribuinte

NO CASO DO IPTU

Só pode haver captação através do IPTU no pagamento em cota única, cujo prazo termina em 20 de janeiro

O comprovante de depósito na conta do projeto deve ser enviado até três dias úteis antes do vencimento do imposto, para que seja emitida uma nova guia de recolhimento, com o desconto

Se o contribuinte pagar o imposto antes, não tem mais direito ao desconto por meio do incentivo