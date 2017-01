Confira a programação cultural desta segunda em Santa Maria

Agenda 15/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Conhecida como cidade cultura, Santa Maria é um berço de diversos talentos e um fértil celeiro musical. Neste campo, existem muitas personalidades já reconhecidas na cidade.

E é trazendo esta bagagem de longa data que Marcelo Massário sobe ao palco do The Park nesta noite. No repertório, ele traz os clássicos do rock nacional e também os sucessos do pop que animam as festas mundo afora.

Foto: Dartanhan Baldez Figueiredo / Divulgação

Marcelo Massário

Quando: segunda, a partir das 19h

Onde: The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741)

Quanto: R$ 10

Informações: (55) 3025-5115



Veja outras duas dicas musicais:

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

Foto: Facebook / Divulgação

RENATO MIRAIHL

MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

E, ainda, sugestões para o happy hour e lancherias:

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Av. Nossa Senhora das Dores, 305). Das 10h às 22h. Tel: (55) 3028-8804.

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Av. Presidente Vargas, 2.050. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30. Tel: (55) 3225-1929.

LANCHÃO HAMBURGUERS

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. Av. Presidente Vargas, 871. De seg à sab, das 18h30min à meia-noite. Tel: (55) 3026-0006.

BROTHERS

Lancheria e petiscaria. Rua Euclides da Cunha, 706. De seg à sab, das 6h à meia-noite. Tel: (55) 99115-1679.