Confira a programação cultural desta segunda em Santa Maria

Agenda 01/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Para iniciar o ano e a semana com o pé direito, uma boa pedida é curtir a noite acompanhado da família e dos amigos ao som de uma boa música.

E hoje é Joca Farias quem levanta a galera no The Park.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

O músico, velho conhecido do público santa-mariense, anima a noite com os clássicos da MPB, do samba rock e do pop rock. O repertório vai desde composições nacionais até os hits que tocam mundo afora.

Joca Farias

Quando: segunda, a partir das 19h

Onde: The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741, anexo ao Itaimbé Palace Hotel)

Quanto: R$ 10

Informações: (55) 3025-5115

MÚSICA

RENATO MIRAIHL

MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800.

A exposição da AAPSM segue na Galeria do Monet:

MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Para o happy hour, temos 3 sugestões:

ÁGUA DOCE CACHAÇARIA

Petiscos, pratos principais, cervejas e drinks. Rua Visconde de Pelotas, 2.259, de seg a sab, a partir das 19h. Tel: (55) 3223- 2155.

PORTELA PETISCARIA E CHOPERIA

Petiscos, tábuas, a la minuta, chopp, cervejas e refrigerantes. Rua Coronel Niederauer, 437. Diariamente, a partir das 18h. Tel: (55) 3347 6004.

VACA PROFANA

Bar de cerveja artesanal e hambúrgueres gourmets. Aberto de qua a dom, das 17h à meia-noite. Rua Serafim Valandro, 536. Tel: (55) 3347-1172.