Bloco do Eu Solzinho promove ensaio aberto neste domingo

O tradicional Bar do Pompeo, localizado no coração do Parque Itaimbé, vai receber o segundo ensaio aberto do Bloco do Eu Solzinho. Isso mesmo: o solzinho vai raiar outra vez pelas ruas da cidade, e o pessoal já irá começar a aquecer os batuques para que a folia seja ainda mais bonita. O agito está marcado para começar às 19h de domingo.

Quem puxa o ensaio é o pessoal que participa das oficinas de percussão da escola Atoque. Mas, como uma das principais características do Bloco do Eu Solzinho é sua essência agregadora, quem quiser participar da batucada será muito bem-vindo. E vale lembrar que os instrumentos podem ser latinha, apito ou as próprias palmas das mãos. A única norma nessa fanfarra ensolarada é não deixar a alegria em casa.