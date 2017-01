Bate-papo sobre mercado musical ocorre nesta quinta-feira em Santa Maria

Compartilhando conhecimento 05/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Quando deixa um espetáculo ou mesmo quando ainda está diante do palco, o público costuma trocar comentários sobre determinado artista. E essas impressões, com frequência, vão além da performance ou qualidade técnica daquilo que foi assistido. Pensando nessa troca entre quem faz e quem recebe arte, a Maestro1 - Produtora Artística promove um bate-papo com os criadores do Projeto NovoArtista.com e integrantes da ONE Produtora, de São Paulo.

Por duas horas, os participantes poderão conhecer e tirar suas dúvidas sobre como começar um projeto do zero, como atrair, se relacionar e fidelizar seus fãs, como ser um artista nos dias de hoje e como se destacar no mercado com ações "fora da caixa". A missão de passar seus conhecimentos aos participantes do bate-papo ficou com um trio bastante experiente. O diretor de vídeo, designer e consultor de maketing digital Fe Santana, que já dirigiu trabalhos para empresas como facebook Brasil, Pão de Açucar e para a gravadora Midas Music, de Rick Bonadio. Já Rafa Reis, guitarrista, produtor e sócio da ONE, já trabalhou com nomes como Michel Teló e Bruno e Marrone, além de ter sido coprodutor arranjador da música Vagalumes, sucesso da banda Pollo feat. Ivo Mozart. O time fica completo com Mauricio Hoffmann, produtor musical e sócio-diretor da ONE, que também é baterista, acompanha Ivo Mozart e já foi professor no conservatório musical Souza Lima.

— Eles abordam e ensinam noções de relacionamento com público, com fãs, além de ações de marketing. Como estamos aumentando nosso casting e preocupados com o mercado, queremos agregar uma visão mais qualificada sobre o que é ser uma produtora. A proposta da Maestro é compartilhar ao máximo tudo o que pode contribuir para mudar a cena e valorizá-la mais, além de os próprios artistas adquirirem um comportamento mais profissional — comenta Romenito Nunes, da Maestro1.

O curso, que rola nesta quinta-feira, às 14h, no Aruna Club, custa R$ 30 (estudantes), R$ 60 (público geral) e R$ 150 (grupos ou bandas com até cinco integrantes). Inscrições pelo contato@maestro1.com.br.