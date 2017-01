Bar de Santa Maria promove campeonato de Stop

Jogo 17/01/2017 | 17h11 Atualizada em

Se você é da geração que já nasceu na era tecnológica, pode ser que nunca tenha participado de uma partida de Stop. Uma caneta e uma folha de papel bastavam para fazer a gurizada passar a maior parte do tempo pondo seus conhecimentos à prova.

Santa Maria ganha bar com ambiente inspirado na cultura nerd



O jogo, conhecido entre crianças e adultos, é bem simples: primeiro, cada jogador desenha uma tabela em um papel. Cada coluna recebe uma categoria (Nome, Carro, CEP, Marca, Animal, Cor, Fruta, Filme, etc.), e cada linha representa uma rodada da brincadeira. Ganha quem, ao final das rodadas, somar mais pontos por acertar mais itens nas categorias.

Em Santa Maria, um bar resolveu resgatar o jogo em nome dos "velhos tempos" e promover um campeonato de Stop (o primeiro que se tem conhecimento até então).

O Espaço 42 já tem fama na cidade por ser "diferentão", com ambiente inspirado na cultura nerd (o nome do bar é inspirado na série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias). Agora, segundo uma das sócias do local, Livia Vieira, a ideia é fazer um evento legal e diferente pelo menos uma vez por mês para atrair o público.

– A gente já tinha comentado sobre a possibilidade de fazer um campeonato de Stop. Nós jogamos muito aqui no intervalo de um atendimento e outro. E pelo que vimos, o pessoal está bem empolgado – comenta Livia.

Se a galera chegar em peso no dia do campeonato, a ideia é separar o pessoal em equipes. O jogador ou jogadores que vencerem a competição vão ganhar um drink de jarra, dentre as três opções do cardápio: American Pie (rum, suco de abacaxi, maçã e canela), Laranja Mecânica (vodka, xarope de tangerina, suco de laranja e groselha) ou Smurfs (vodka, xarope de curaçau, suco de limão e refrigerante de limão).

Para quem ficou curioso e quer exercitar a memória, pode chegar lá no Espaço 42 (Rua Coronel Niederauer, 1271), a partir das 19h de quinta-feira.