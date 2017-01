9 opções musicais para curtir a noite de quinta em Santa Maria

Agenda 04/01/2017 | 15h01 Atualizada em

CANTA PASCOTA

Pop rock e MPB. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 21h30min. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Yuri Weber / Divulgação

JAKIE PATOMBÁ

Pop e eletrônica. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 10 (antecipados) e R$ 20 (na hora). Tel: (55) 3025-4809.



GERMANO FOGAÇA E DÉ & THIAGO

Sertanejo. Eletrônica e pop com os DJs Douglas Ninja e Betinho Bozzetto. Kasarão On Stage (Rua Dr. Bozano, 832, esq. Duque), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc antecipado) e R$ 25 (na hora). Mulheres não pagam até às 00h30min, depois pagam R$ 25. Tel: (55) 99996-1030.

Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

PHANTOM POWERS E MARY O. AND THE PINK FLAMINGOS

Rock e punk. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: R$ 5 (estudantes) e R$ 10 (público geral). Tel: (55) 3028-0438.

BANDA TUDO DI BOM

Pagode. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Marcelo Brum / Divulgação

AM'S

Rock. Zeppelin (Rua Venâncio Aires, esq. Visconde de Pelotas, 978), às 23h. Ingressos: R$ 8. Tel: (55) 99969-1529.



SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

Foto: Comcerva bar / Divulgação

BANDA ROLE

Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3028-7887.

POLIMORFIA

Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3307-6871.