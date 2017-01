9 dicas para curtir a quarta-feira em Santa Maria

Agenda 10/01/2017 | 15h30 Atualizada em

O show da Sambanejo já é tradicional nas quartas do Dom Zé. A banda, que completou um ano de estrada em dezembro do ano passado, compõe seu repertório a partir de dois ritmos que agitam a galera.

Os clássicos e os hits do sertanejo e do pagode são as referências de Diego Lemos, Gustavo Lopes, Patrick Dutra e Fabrício Alves. Como em toda semana, hoje o quarteto promete uma festa divertida e descontraída, para dançar até o amanhecer.



Sambanejo

Quando: quarta, a partir das 22h

Onde: Dom Zé (Venâncio Aires, esq com a Visconde de Pelotas, 933)

Quanto: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min)

Informações: (55) 99649-2151

BRUNINHO

Sertanejo. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 947), às 22h. Ingressos: R$ 15 (masc) e R$ 20 (fem, consumado). Tel: (55) 99652-0037.

SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

GIORDANO CEZAR

Sertanejo. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. Tel: (55) 99617-7430.

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (fem) e R$ 20 (masc). Tel: (55) 3317-4334.

RENATO MIRAIHL E DJ MARCIO MIRAIHL

Pop rock e eletrônica. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887.

MARCELO MASSÁRIO

Pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800.

ROCKSANE

Rock. Zeppelin Bar (esq das ruas Venâncio Aires e Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos: R$ 8. Tel: (55) 99969-1529.

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30. Av. Presidente Vargas, 2.050. Tel: (55) 3225-1929.