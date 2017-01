8 opções para curtir a noite desta quarta-feira em Santa Maria 

Agenda 24/01/2017 | 17h30 Atualizada em





Foto: Ariel Farias / Divulgação

A semana chega a sua metade, e, para dar aquele gás que falta para o final de semana, o Bar do Pingo, convida o público para conferir o show de Joca Farias e banda.



O tradicional artista, que se apresenta há cerca de 15 anos, animando as noitadas de Santa Maria, traz sempre um repertório autêntico e divertido. Joca Farias leva à aconchegante casa noturna uma mistura de qualidade dos maiores sucessos do pop rock nacional e internacional. Para combinar com o clima de happy hour, haverá rodada de drinks da Fuel.



JOCA FARIAS

Quando: hoje, às 20h.

Onde: Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234),

Quanto: Ingressos: R$ 15

Informações: (55) 3028-7887

CANTIGAS DO ROCK

Rock. Zeppelin Bar (Venâncio Aires, esq. Visconde de Pelotas), às 22h. Ingressos: R$ 8. Tel: (55) 99969-1529

MYSTERIOUS

Eletrônica e funk. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 947), às 22h. Ingressos: estudantes free até as 23h30min, após, R$ 15. Haverá doses duplas de caipirinha, tequila e vodka. Tel: (55) 99652-0037.

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

Foto: Rose Linhares / Divulgação

PUPLE RAIN

Rock. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozzano, 527), as 21h. Ingressos R$:10 (fem) e R$15 (masc). Tel: (55) 99159- 9920



SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025- 5115.

DAIANE E RODRIGO COUVERT

Pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800.

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (fem) e R$ 20 (masc).Tel: (55) 3317-4334.