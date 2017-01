7 opções para aproveitar a terça-feira em Santa Maria

Agenda 16/01/2017 | 15h30 Atualizada em

A noite de terça no Kasarão é um convite para curtir um modão apaixonado e aquela sofrência ao lado dos amigos!

Hoje, a Raquel Tombesi anima mais uma edição da festa Miga sua Louca, trazendo os sucessos do sertanejo universitário.

Foto: Pablo Zambeli / divulgação

O repertório dá destaque para as composições femininas, que vêm estourando nas paradas musicais do momento. Referências como Maiara e Maraisa, Simone e Simaria e Marília Mendonça são presença garantida. Na discotecagem, com os hits do pop e house music, tem o DJ Rafa Brandão.

Raquel Tombesi

Quando: hoje, a partir das 23h

Onde: Kasarão On Stage (Rua Dr. Bozano, 832, esq. Duque)

Quanto: de graça (para estudantes, até a meia-noite), R$ 20 (antecipados, público geral) e R$ 25 (na hora, público geral)

Informações: (55) 3025-5115

Confira as outras dicas musicais:

FREE VOICE

Pop. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 (até a meia-noite) e R$ 15 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.

Foto: Facebook / Divulgação

JOCA FARIAS

Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

JOÃO VITOR E MÁRCIO

Sertanejo. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

ANELISE VARELA E KARIN SPEZIA

Sertanejo e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 19h. Ingressos: R$ 18 (fem, ganha um espumante) e R$ 18 (masc). Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Bruno Borba / Anelise Varela/Divulgação

Veja também duas dicas para o happy hour

ÁGUA DOCE CACHAÇARIA

Petiscos, pratos principais, cervejas e drinks. Rua Visconde de Pelotas, 2.259. De seg a sab, a partir das 19h. Tel: (55) 3223- 2155.

PORTELA PETISCARIA E CHOPERIA

Petiscos, tábuas, a la minuta, chopp, cervejas e refrigerantes. Rua Coronel Niederauer, 437. Diariamente, a partir das 18h. Tel: (55) 3347-6004.