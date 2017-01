7 dicas para curtir a quarta-feira em Santa Maria

Agenda 03/01/2017 | 15h30 Atualizada em

O palco do Zeppelin vai vibrar na batida do rock nesta quarta. Vinicius Brum, um dos mais queridos cantores de Santa Maria, apresenta versões autênticas dos clássicos desse estilo musical que reúne uma legião de fãs mundo afora.



Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

O músico, que já conta com mais de 15 anos de estrada, apresenta o projeto Cantigas do Rock. Em formato voz e violão, ele executa um repertório que mescla os sucessos nacionais com os hits internacionais.

Vinicius Brum

Quando: quarta, às 23h

Onde: Zeppelin (Rua Venâncio Aires, esq. Visconde de Pelotas, 978)

Quanto: R$ 8

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min. Após, R$ 15 (fem, consumado). Homens pagam R$ 25 (até as 23h30min e ganha a primeira cerveja). Após, R$ 20. Tel: (55) 99649-2151.

Foto: Fabrício Campos / Divulgação

JOCA FARIAS

Rock e latina. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

LÉO PAIN

Sertanejo. Especial Bruno e Marrone. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 20 (masc) e R$ 16 (fem). Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Ariel Farias / divulgação

SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Taíssa Uggeri / Divulgação

A exposição da AAPSM segue no Monet:



MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av. Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Como sugestão de lancheria:

PREMIER

Petiscaria e lancheria. De seg a dom, das 18h à meia-noite. Rua Capitão Vasco da Cunha, 793. Tel: (55) 3213-4417.