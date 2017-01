7 dicas para aproveitar a quarta-feira em Santa Maria

Agenda 17/01/2017 | 15h30 Atualizada em

O palco do Friends vai vibrar ao som da Purple Rain na noite de hoje. O trio feminino é formado pela vocalista Ani Freire, a baterista Anelise Schmitz e a guitarrista Guta Medeiros.

Foto: Rose Linhares / Divulgação

As gurias já tem experiência musical de longa data e a banda está indo para o seu terceiro ano de estrada. O repertório de hoje vai apresentar os clássicos do pop e rock, trazendo sucessos nacionais e internacionais.

Purple Rain

Quando: quarta, às 21h

Onde: Friends Music Bar (Rua Dr. Bozano, 527)

Quanto: R$ 10 (fem) e R$ 15 (masc)

Informações: (55) 99969-4519

Veja outras quatro opções musicais:

SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Taíssa Uggeri / Divulgação

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min).Tel: (55) 99649-2151.

Foto: Fabrício Campos / Divulgação

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (fem) e R$ 20 (masc). Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Ariel Farias / divulgação

JOCA FARIAS

Rock e latina. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

E uma opção diversificada para os amantes da cozinha:

COZINHA GOURMET FUNCIONAL

Preparo de lanches saudáveis e funcionais. Com a chef Juliana Costa e a nutricionista Kathia Abreu. Os convidados vão receber uma apostila com as receitas e podem degustar dos lanches prontos e dos espumantes e sucos de uva da Casa Perini. Na Olaria Restaurante e Eventos (Av. Dois de Novembro, 1291, anexo ao ATC). O custo é de R$ 150. Tel: (55) 3223-7450.

Confira também uma dica para o happy hour:

ESPETO & BURGUER

Petiscos, hambúrgueres e lanches. Av. Governador Walter Jobim, 415. De seg a sab, das 19h às 02h. Tel: (55) 3027-6617.