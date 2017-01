7 atrações para curtir a noite de quarta-feira em Santa Maria

Programação cultural 31/01/2017 | 18h09 Atualizada em

Quarta-feira sem show da Sambanejo, no Dom Zé, não é quarta-feira. A banda, que há um ano embala a noite santa-mariense, sobe novamente ao palco da casa, a partir das 22h. O line up transita em grandes nomes do sertanejo e em referências do pagode. Quem quiser apreciar a noite, nada melhor que os ritmos quentes para impulsionar novas amizades e paixões.

SAMBANEJO

Quando – Quarta-feira, às 22h

Onde – Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933)

Quanto – De graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, após as 23h30min, com consumação) e R$ 20 (masc, após as 23h30min) e R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja)

Informações – (55) 99649-2151



Outras atrações da noite em Santa Maria

QUARTA MPB – MPB, rock e pop. Ícaro Aranguez Sleifer e Guilherme Murillo. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 3026 3610

ESTEVAN PEREIRA E DENIR SUSBACK – MPB e pop. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115

LÉO PAIN – Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 16 (fem) e R$ 20 (masc). Tel: (55) 3317-4334

JOCA FARIAS – Rock e latino. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887

QUARTA CAMPEIRA – Música gauchesca. Miguel Brasil. Lincoln (Av. Walter Jobim, 555), a partir das 19h. Ingressos: Entrada de graça. R$ 15 (entrada + jantar campeiro) Tel: (55) 99673-6466

RICARDO BARROS – MPB, pop, clássicas nacionais e internacionais. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione,1.567), às 21h. Ingressos: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800