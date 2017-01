5 opções para aproveitar a terça-feira em Santa Maria

Agenda 02/01/2017 | 15h30 Atualizada em

A atração de hoje no Pingo é um presente para aqueles que gostam de soltar a voz. A primeira edição do ano da já tradicional Free Voice promete um karaokê animado, com muita música e diversão.

Foto: Facebook / Divulgação

A festa, que completou três anos em 2016, recebe em seu palco diversos sucessos, desde os clássicos até os hits do momento. E, o melhor de tudo: protagonizados pelos frequentadores do bar, acompanhados da banda ao vivo. É para começar 2017 com todo o gás!

Free Voice

Quando: terça, a partir das 18h30min

Onde: Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234)

Quanto: R$ 10 (até a meia-noite) e R$ 15 (após a meia-noite)

Informações: (55) 3028-7887

Confira outras duas atrações musicais:

RICARDO BARROS E DJ KARIN SPEZIA

Pop rock, MPB e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 19h. Ingressos: R$ 18 (fem, ganha um espumante) e R$ 18 (masc). Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Reprodução / Reprodução

JOCA FARIAS

Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

E mais 3 dicas para o happy hour

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Av. Nossa Senhora das Dores, 305), das 10h às 22h. Tel: (55) 3028-8804.

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Av. Presidente Vargas, 2.050. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30. Tel: (55) 3225-1929.