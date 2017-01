3 Dicas musicais para aproveitar a noite desta segunda- feira em Santa Maria

Agenda 22/01/2017 | 20h00 Atualizada em

Já é tradição no Ponto de Cinema. A animação nas segundas- feiras passa pelos ritmos do rock e da MPB de Renato Miraihl. O artista, natural de Quarai conquistou a cidade da boca do monte, e, em voz e violão faz o público sorver de suas interpretações. Com um repertório já conhecido de seu público fiel o cantor abrirá a rotina noturna na cidade no Ponto.



RENATO MIRAIHL

Quando: hoje, às 21h.

Onde: Ponto de cinema (Rua Ângelo Uglione,1.567).

Quanto: R$ 10

Informações: (55) 3221-8800.

MÚSICA



SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.



JORDANA HENRIQUES

MPB e black music. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Haverá promoção de chopp à R$ 4,99. Tel: (55) 3221-8800.

HAPPY HOUR

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Avenida Nossa Senhora das Dores, 305). Das 10h às 22h. Tel: (55) 3028-8804.

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Avenida Presidente Vargas, 2.050. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30min. Tel: (55) 3225-1929.

LANCHERIAS

LANCHÃO HAMBÚRGUERES

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. Av. Presidente Vargas, 871. De seg à sab, das 18h30min à meia-noite. Tel: (55) 3026-0006.

BROTHERS

Lancheria e petiscaria. De seg à sab, das 6h à meia-noite. Rua Euclides da Cunha, 706. Tel: (55) 99115-1679.

SABORES

Petiscaria e lancheria. De seg à sex, das 18h às 00h15min. Av. Presidente Vargas, 539. Tel: (55) 3222-6478.

INGRESSOS

ZÉ RAMALHO

MPB. 11 de março. Avenida Tênis Club (Avenida Dois de Novembro, 1.290), às 20h30min. Ingressos: R$ 50 (pista), R$ 80 (mezanino), R$ 120 (cadeira). Estudantes e idosos pagam a metade. As mesas para quatro pessoas saem por R$ 900 (modalidade bronze), R$ 1.100 (modalidade silver), R$ 1.200 (modalidade gold) e R$ 1.400 (modalidade platinum). À venda no ATC, nos supermercados Beltrame (Rua Euclides da Cunha, 1.579; Rua Venâncio Aires, 2.650 e Rua Parque Pinheiro Machado, 814) e pelo bluetickets.com.br. % (55) 99687-3513.