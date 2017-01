14 opções para curtir a noite de sexta-feira em Santa Maria 

Agenda 26/01/2017 | 16h00 Atualizada em





Foto: Banda Nocet / Divulgação

Em 1989, a Nocet surgia no Coração do Rio. Desde então, Marcus Molina (baixo/voz) Guilherme Barros (guitarras) e Fabrício Soriano (bateria) se apresentam nos mais variados palcos e para diferentes públicos. No repertório, grandes sucessos internacionais e composições autoriais que serão apresentados hoje, a partir das 22h, no Motogaragem. A boa música com sotaque daqui é uma ótima forma de iniciar o final de semana.

NOCET

Quando: sexta- feira, às 22h.

Onde: Motogaragem (Rua Floriano Peixoto, 2010)

Quanto: R$ 14

Informações: (55) 3307- 6871

DJ FABIANO OLIVEIRA E MUSICARIA

eletrônica e pop. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 21h30min. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115

Foto: Arquivo pessoal / Divulgação

TAKE ME OUT!

Indie rock. Dj Thays Campagnol. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 22h. Ingressos: $ 5. Tel: (55) 3026 3610

TRAVELLIN BAND

Rock. Tributo Creedence Clearwater Revival. Zeppelin (Zeppelin Bar (esq das ruas Venâncio Aires e Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 99969- 1529.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

JOCA FARIAS

Pop e MPB. Freguesia (Avenida Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334

VAI, TOMA#11

Funk. DJ's Marcelo Cruz e Mignot. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min, depois R$ 20 com consumação, e, R$ 15 (masc). Tel: (55) 9 9931-6450.

FREE VOICE

Soltar a voz. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozzano, 527), as 21h. Ingressos R$:10 (fem) e R$15 (masc). Tel: (55) 99159- 9920

Foto: Facebook / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

TRIO AUÊ

Sertanejo e vanerão. Lincoln Pub (Avenida Borges de Medeiros, 1.789), às 19h. Ingressos: De graça (fem, até a meia noite), R$ 10 (fem, após a meia noite) e R$ 15 (masc). Tel: (55) 99203-7312

JELLY POP

Pop. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel:(55) 3025-4809

Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

FATO CONSUMADO

Pagode e funk. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.



SAMBA ESQUEMA NOVO

Samba. Dom Pescoço. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 20 (geral) e R$ 10 (estudantes). Tel: (55) 99677-4253



MARCELO MASSÁRIO E PEDRO MONTI

Pop, MPB e clássicas do rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800.

TCHÊ CHALEIRA E BANDA SÔNIA BIS

Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc, até a meia noite e meia) e R$ 15 (fem, até a meia noite e meia),R$ 30 (masc, após 00h30min) e R$ 25 (fem, após 00h30min). Há uma lista promocional. Tel: (55) 99684- 4412.