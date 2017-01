12 opções para curtir a sexta-feira em Santa Maria

Na pista 12/01/2017 | 15h30 Atualizada em

A sexta-feira pode até ser 13, mas a agenda cultural do coração do Rio Grande está repleta de atrações.

Hoje a noite, no Boteco do Rosário, ocorre a primeira atividade pública do Coletivo Nosso Palco, uma projeto recente, criado em outubro do ano passado, com o objetivo de valorizar a música autoral e independente da cidade.

A iniciativa é das bandas Bueno, Litoral Mente, The Césaros e Velha Cortesã. Este primeiro evento tem como tema ¿A importância da união entre bandas¿ e contará com a presença de nomes reconhecidos no cenário musical santa-mariense. Além da troca de ideias, os artistas locais estão convidados a mostrar suas canções.

Nosso Palco - Palco Livre e Roda de Conversa

Quando: sexta, a partir das 20h

Onde: Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400)

Quanto: colaboração espontânea

Informações: (55) 3028-0438

Confira o restante da programação musical:

TREME

Cumbia, funk e reggaeton. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.

FATO CONSUMADO

Pagode e funk. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.

YANDÊ

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

YANDÊ E EDU & ANDRESSA

Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 30 (masc) e R$ 25 (fem). Tel: (55) 3221-4544.

REPTILIA

Rock. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 21h30min. Ingressos: R$ 15 (até a meia-noite) e R$ 17 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.

DJS MAURÍCIO SCHNEIDER E ATÍLIO ALENCAR

Samba, forró, axé, funk e performance "O culto afro", por Rozan Borges. Noite do Galo Preto. Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 20 (público geral) e R$ 10 (estudantes). Tel: (55) 99677-4253.

EDSON ROSA E DJ KARIN SPEZIA

Pop rock e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. % (55) 3025-5115.



TRYO LEGAL

Pagode e samba. Espeto & Burguer (Av. Walter Jobim, 415), às 21h30min. É de graça. Tel: (55) 3027-6617.

DJS MIGNOT, ROBSON AGUIAR E VINI FERREIRA

Eletrônica. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 947), às 20h. Ingressos: R$ 15 (masc) e R$ 20 (fem, consumado). Tel: (55) 99652-0037.

SAMBA & AMIGOS

Samba e MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. Tel: (55) 99617-7430.

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.



