12 atrações para você aproveitar a noite desta quinta-feira em Santa Maria 

Agenda 25/01/2017 | 16h33 Atualizada em

A noite de quinta-feira no The Park é aquele convite para curtir a moda da viola, apreciar um som sertanejo e, porque não, rir da sofrência, ao lado dos amigos. Quem comanda o palco da casa é cantora Raquel Tombesi. Com um repertório que deve transitar por nomes femininos de destaque da música sertaneja no momento, como Maiara e Maraisa, e, Simone e Simara, ela deve fazer da quinta-feira uma comemoração antecipada do seu final de semana.



RAQUEL TOMBESI

Quando: Quinta, às 21h.

Onde: The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741)

Quanto: R$ 12.

Informações: (55) 3025-5115.

BANDA TUDO DI BOM

Pagode. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. % (55) 3317-4334.

PROJETO BALEIA

Rock blues e surf music. Zeppelin (Zeppelin Bar (esq das ruas Venâncio Aires e Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos: R$ 8. % (55) 99969- 1529.

Foto: Facebook / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. % (55) 3025-2001.



BOTECO DAS GURIAS

Sertanejo. Friends Music Bar (Rua Doutor Bozzano, 527), as 21h. Ingressos R$:10 (fem) e R$15 (masc). %: (55) 99159- 9920

FEMME FATALE

Rock e pop. DJ´s Laura Garcia, Thays, Broo & Patrick. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 15. % (55) 3025-4809.

DIEGO PIG E EDUARDO STAUT

Clássicas do rock e MPB. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. % (55) 3221-8800.

QUINTA METAL

Rock. Moto Garagem (Rua Floriano Peixoto, 2010), às 22. Ingressos: (55) 12. %(55) 3307-6871.

Foto: divulgação / divulgação

SAMBA DE QUINTAL

Samba. Banda Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). % (55) 99649-2151.

ALEXANDRE PINTTOO

Pop, rock, sertanejo, brega, funk. Especial anos 80 e 90. HiperPop do Vaca. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. É de graça. % (55) 99617-7430.

TRONIC

Eletrônica. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 20 (geral) e R$ 10 (estudantes). %: (55) 99677-4253.

BANDA ROLE

Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10. % (55) 3028-7887.