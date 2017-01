11 dicas para curtir a noite de sexta-feira em Santa Maria

Agenda 19/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Hip Hop, Funk e Eletrônica, assim será a tradicional noite Double Double do Aruna Club. Esta é a primeira edição da festa neste ano.



E, para abrir a pista com música boa e irreverência, o DJ Shark, pioneiro no estilo ¿Open Format¿, traz uma mistura de Trap, Bass Music & Hiphop com outros ritmos, exibindo um set dinâmico e diferenciado.



Para manter a "vibe" a noite ainda tem o DJEFF, com os hits mais insanos do momento. As honras da casa fica por conta do residente do Club, Juliano Paim. Ao longo da festa haverá DOUBLE shots para toda a galera, com rodadas dupla de Smirnoff e Santa Dose até 1h

DOUBLE DOUBLE

Quando: hoje, a partir das 23h.

Onde: Aruna Club (Avenida Walter Jobim, 300)

Quanto: R$ 25 (duplo feminino) e R$ 30 (masculino). Pontos de vendas (Lojas Dullius e Polvo Tickets)

Informações: (55) 99725-8118, 99983-3001, (55) 99186-8080, 99952-9514, 3025-2929, 99955-6807 (WhatsApp), ou inbox da página do Aruna no Facebook

RUBY TUESDAY

Rock, Rock Clássico. Tributo ao Rolling Stones. Zeppelin ( Rua Visconde de Pelotas, 978), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 99969-1529.

VAI, TOMA!#10

Funk. DJ Vini Ferreira, Dj Marcelo Cruz, Dj Mignot. Pistache Pub e Restaurante (Rua Duque de Caxias, 497), às 23h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min, depois R$ 20 com consumação, e, R$ 15 (masc.).Tel: (55) 9 9931-6450.

Foto: Ronald Mendes / Agencia RBS

FATO CONSUMADO

Pagode e funk. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151



SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

BUBBLEGUM WHAT-THE-FUNK

Pop e Funk. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809



III FESTANEJO MIX

Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 30 (masc) e R$ 25 (fem). Tel: (55) 99684- 4412.

Foto: divulgação / divulgação

JOÃO VITOR E MÁRCIO

Sertanejo e Pop. Freguesia (Avenida Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

CHRISTIAN GUIMARÃES

Rock. Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400), às 20h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3028-0438

DASEROMA

Samba, Groove, Funk 70's. Especial Tim Maia. Rockers Soul Food (Avenida Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: R$ 25 (geral) e R$ 12 (estudantes). Tel: (55) 99677-4253

JORDANA HENRIQUES + ESPECIAL LATINHAS COM JOCA FARIAS

MPB e Pop Rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 21h30min. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115