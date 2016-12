ZÃ© Ramalho tem show confirmado em Santa Maria

Show nacional 29/12/2016 | 20h29 Atualizada em

Ainda fala um bom tempo. Mas como a primeira passagem de Zé Ramalho por Santa Maria, em julho do ano passado, causou frenessi nos fãs do cantor, já vamos dar o toque: o ex-cadete do Exército José Ramalho Neto tem data e hora marcadas para retornar ao Coração do Rio Grande. O músico paraibano fará show na cidade em 11 de março, no Avenida Tênis Clube (ATC).

Nascido em Brejo do Cruz, no interior da Paraíba, Zé Ramalho lançou seu prtimeiro álbum em 1978. E a estreia do cantor já apresentava composições que torariam-se verdadeiros hinos do cancioneiro brasileiro. Entre elas, clássicos como Vila do Sossego, Chão de Giz e Avôhai, uma homenagem ao "avô-pai", que o criou após o pai ter morrido afogado em um açude, e composta durante uma viagem alucinógena de cogumelos.

Hoje, Zé Ramalho detém um invejável legado composto por mais de duas dezenas de álbuns, uma variedade de sucessos em trilhas de novelas e indicações a premiações importantes como o Grammy Latino. Ainda encontrou tempo para gravar álbuns em homenagem a nomes como Raul Seixas, Beatles e Bob Dylan, esse último com releituras aprovadas com louvor pelo próprio ícone folk norte-americano. Isso tudo sem falar das parcerias que vão de Raimundo Fagner a Sepultura. E um pouco disso poderá ser visto (e ouvido) no espetáculo 40 Anos de Música, que a Morphine Produções traz a Santa Maria.

Zé Ramalho — 40 Anos de Música

Quando: 11 de março, com abertura dos portões às 20h30min

Onde: Avenida Tênis Clube (Av. 02 de novembro, 1.290)

Quanto: R$ 50 (pista), R$ 80 (mezanino), R$ 120 (cadeira). Estudantes e idosos pagam a metade. As mesas para 4 pessoas saem por R$ 900 (bronze), R$ 1,1 mil (silver), R$ 1,2 mil (gold) e R$ 1,4 mil (platinum). À venda na secretaria do ATC, nos supermercados Beltrame (Rua Euclides da Cunha, 1.579; Rua Venâncio Aires, 2.650 e Rua Parque Pinheiro Machado, 814) e pelo blueticket. com.br.

Informações: (55) 99687-3513