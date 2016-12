Tribo da Lua Vermelha comemora aniversário com retiro de final de ano

Silveira Martins 23/12/2016 | 20h30 Atualizada em

Silveira Martins esconde um refúgio, alheio à correria cotidiana e aos percalços da vida urbana. Localizado a 30 quilômetros de Santa Maria, esse pedaço da natureza começou a ser desbravado há três anos pelo casal Evelíny Pauler Pedroso e Gabriel Santos de Araújo, onde passaram a viver em comunidade. E para celebrar o terceiro aniversário da Tribo da Lua Vermelha, eles abrirão novamente os braços para receber os amigos para um final de ano mais do que especial.

A Tribo da Lua Vermelha já é reconhecida por realizar diferentes eventos com o objetivo de reunir pessoas que, de alguma forma, tenham ligação com o estilo de vida saudável e que respeitem a natureza. São atividades gastronômicas, cursos, oficinas, encontros do Sagrado Feminino e reuniões entre artistas. Além disso, o espaço também recebe voluntários, pessoas interessadas por esse estilo de vida e que frequentem os eventos da tribo, em troca de cooperação nas demandas de trabalho rural que o espaço necessita e de experiências de vida.

Não por acaso, a sustentabilidade e a cooperação ditarão o tom da programação de aniversário desse espaço de proteção à natureza. Serão 11 oficinas para que os participantes comecem 2017 com a leveza que o começo de um novo ciclo exige. Os cursos custam R$ 30 cada, mas o valor pode ser substituído por uma contribuição em forma de presente de igual ou maior valor. Entre os itens da lista estão latas de tintas, jogos de xícara, ferramentas, eletrodomésticos, lona para estufa e material de construção. Ou seja, tudo para que a Tribo da Lua Vermelha receba cada vez melhor seus convidados.

— A ideia é que nós tenhamos mais ferramentas e mais condições individuais e coletivas para manter e estruturar o espaço, desde a parte de moradia até melhoramento sanitário. As ferramentas vão da marcenaria à agricultura, tudo para poder oferecer condições melhores para quem estiver lá poder desenvolver esse trabalho — explica Gabriel.

As atividades começam na quarta e seguem até sexta-feira. Por isso, por R$ 350, há opção para quem quiser garantir o pacote para os três dias de oficinas, que dá direito ainda a camping, banho e três refeições diárias. Também serão servidos café da manhã, almoço e janta a preços que variam entre R$ 10 e R$ 15. Para informações sobre reservas e formas de pagamento, basta entrar em contato com o pessoal da Tribo da Lua Vermelha pelos (55) 99708-9530 ou (55) 99697-1824.

Para Gabriel, essa é uma grande oportunidade, não só para as pessoas irem fazer oficinas, mas, também para conviver com a natureza, de uma forma comunitária.

— É um momento para a pessoa que está na cidade, com muito compromisso, está cansada e quer viver uma outra história, outro ritmo e forma de construir a vida. É quase que um retiro e que terá várias atividades. Acima de tudo, é contato com o jeito do lugar e seus afazeres coletivamente, uma prática de vida que vai estar sendo compartilhada — conta.

Claro, para que tudo saia como o planejado, o pessoal vai precisar de ajuda. Por isso, neste sábado e domingo, haverá um mutirão por lá. A ideia é dar um retoque nas pinturas, fazer a manutenção de jardins e hortas, além de já dar início à preparação das deliciosas receitas que serão servidas durante a programação de aniversário.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira

- 9h30min — Oficina de Permacultura — Horta Mandala e Espiral de Ervas, com Ricardo Henrique Klüsener

- 14h — Oficina Óia as ervas: as plantas agindo em nós, com Gabriela Tomasin e Mirian Benetti

- 17h — Dança Circular com Pintura Corporal, com Movimento Nascente

- 20h — Meditação e Terapias, com Paulo Müller de Souza

Quinta-feira

- 9h30min — Sustentabilidade Caseira: Preparados para uma faxina mais consciente e ecológica, com Yasmine Appel

- 14h — Oficina de Pastinhas Vegetarianas e Pão Integral, com Evelíny Pauler Pedroso e Gabriel Santos de Araújo

- 17h — Dança Étnico Contemporânea, com Movimento Nascente

- 20h — Oficina Amor Livre, com Guilherme Correia

Sexta-feira

- 9h30min — Oficina de Óleos Essenciais: Aplicação para o dia a dia, com Luciana Cardoso Grazzioli

- 14h — Yoga com a Família, com Mariana Gomes

- 20h — Dança do Ventre, com Movimento Nascente