Quadrinhistas de Santa Maria são premiados em concurso mundial de mangá no Japão

Traço afiado 21/12/2016 | 20h30 Atualizada em

Tem quadrinhista de Santa Maria com o traço afiadíssimo. Marcel Ibaldo, integrante do coletivo Quadrinhos S.A., em parceria com o autor Elton Keller, foi premiado na sexta edição do concurso mundial de quadrinhos Silent Manga Audition. Considerado o maior concurso de mangá do mundo, a disputa é sediada no Japão, berço desse incomparável estilo de contar histórias.

Os santa-marienses tiveram a obra The Choice reconhecida na categoria Menção Honrosa. Além de desbancar os mais de 500 trabalhos inscritos, a conquista merece ainda mais destaque se forem levados em consideração os nomes responsáveis pela escolha das produções.

Conforme Marcel, as obras foram avaliadas por um júri composto por renomados expoentes da história da arte sequencial e do mercado de quadrinhos do Japão. Entre eles, Tsukasa Hojo (de City Hunter), Tetsuo Hara (da lendária série Hokuto No Ken) e Nobihiko Horie (ex-editor chefe da Shonen Jump, a revista em quadrinhos mais vendida no mundo).

O quadrinhista conta ainda que, a cada edição, o concurso é regidos por duas regras principais: as obras não podem conter falas, permitindo que barreiras de idioma não sejam obstáculo para que autores de qualquer parte do globo possam participar do concurso e todas as histórias seguem um tema escolhido previamente pela organização. Neste ano, foi infância.

— O reconhecimento do trabalho, passando por um juri de renome igual a esse do Silent Manga Audition, é um momento singular na carreira, com toda certeza. Após todas as horas dedicadas para produzir essa obra, é muito importante o voto de confiança desse ícones da nona arte. Isso serve tanto como afirmação de que estamos no caminho certo nesse aprendizado nas HQs quanto de estímulo para sempre criar novas histórias com mais qualidade e dedicação — avalia Marcel.

Para conferir a história de The Choice, basta acessar ao site manga-audition.com, já que a obra foi lançada on line pela própria organização do concurso.

Trabalho novo

Mas a dupla não para por aí. Os autores já estão trabalhando na próxima obra, que será inscrita na próxima edição do Silent Manga Auditions, marcada para 30 de março de 2017 e terá o tema "sabor inesquecível". E se depender do empenho dos autores, o conteúdo, a fluidez narrativa e o impecável layout encontrado nas páginas de The Choice, estarão, novamente, representando muito bem o mangá santa-mariense em terras japonesas.