Pimpo Gama Ã© a atraÃ§Ã£o principal do RÃ©veillon do EspaÃ§o Esmeralda

Já no tradicional Réveillon do Espaço Esmeralda, a atração principal é um velho conhecido da cena eletrônica de Santa Maria. O DJ Pimpo Gama, um dos precursores do gênero da cidade, reencontra o público neste sábado. Além dele, a pista Garden E-music também terá com a discotecagem de Marcio Mirailh e Diego Vaz. Já a eclética pista Start aposta no pop rock da Makinf Of, no sertanejo de Leandro Rizzi e nas viradas do DJ Rafae Piccini.

Inspirado por nomes como Moby, Armand van Helden e The Chemical Brothers, Pimpo Gama começou a discotecar aos 13 anos, no final dos anos 1990. Foi por aqui que aprendeu algo fundamental para sua carreira: não tirar os olhos da pista. Foi assim que ele conquistou o reconhecimento que o levou a tocar em clubs e festivais importantes como Green Valley, Creamfields Brasil e Love Parade, na Alemanha.

Em 2012, o DJ precisou dar uma pausa em função de um acidente de trânsito. O período longe das cabines foi bem aproveitado. Entre sessões de fisioterapia e aulas de piano e estudo de engenharia de som, aprofundou-se ainda mais no universo da música. Com suas técnicas aperfeiçoadas sentiu necessidade de imprimir mais identidade em sua música. Não demorou para que suas composições ganhassem destaque em selos internacionais, como Bunny Tiger e Definition.

Em 2015, além de ganhar destaque ao lançar sete faixas pelo selo belga LouLou Records, conquistou o coração de um dos fundadores e sua principal referência, Kolombo. Neste ano, o gaúcho foi indicado ao Prêmio RMC como Produtor Revelação. Enquanto isso, viu a faixa Like Sex On The Beach figurar entre as 30 melhores do ano anterior, segundo a Rio Music Conference. Ou seja, além de começar o ano ao lado dos amigos, o Réveillon do Esmeralda (Rua João Pereira Henrique, 501) é uma boa oportunidade para conferir a qualidade da house music de Pimpo Gama. Os ingressos, que dão direito a espumante, chopp, coquetéis, vodca, refrigerante, suco e água, custam R$ 120 (fem) e R$ 180 (masc). Mais informações pelo (55) 99694-8101.