"Natal dos Infernos" reúne seis bandas nesta sexta-feira em Santa Maria

23/12/2016

Banda santa-mariense Santa Vadia é uma das atrações do Natal dos Infernos

Há quem deseja fugir das tradicionais festas de Natal. Pensando nisso, o pessoal da Contravenções Produções e do Megafone Festival juntaram esforços para promover o Natal dos Infernos, que irá reunir seis bandas no Point Beer (Rua 7 de Setembro, 946). E o melhor, a entrada é franca e amiga.

No repertório desse festival natalino, todo o peso do metal e punk rock local. As responsáveis por colocar a galera para bater cabelo são nada menos que Bidu Silas, Santa Vadia, Kalabouço, Estado de Saúde Deplorável e Oppression. A função está marcada para começar às 21h30min. Uma baita oportunidade para prestigiar e dar aquele apoio à cena autoral de Santa Maria, não é mesmo?!