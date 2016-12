Maskavo, Douglas Braga e muito mais no Réveillon Aruna Club

Boas energias 30/12/2016 | 20h00 Atualizada em

Começar o ano com energias renovadas e imerso em boas vibrações. Se esse é o seu desejo para a festa da virada, todos os caminhos o levam ao Aruna Club. Celebrando mais de 15 anos de estrada, a Maskavo foi a escolhida para embalar o Réveillon da boate. Além da banda de Brasília, o público poderá dançar (e muito) com o já consagrado Especial Safadão, do cantor Douglas Braga. Depois dos shows, o DJ Dodô assume a discotecagem. O line up da noite conta ainda com o residente da casa, Juliano Pain, que vai aquecer a pista.

Douglas Braga promete colocar todos para dançar com seu "Especial Safadão" Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

Formada em 2000, em Brasília, a Maskavo é uma das mais queridas e populares bandas de reggae do país. São 11 álbuns lançados, entre discos de estúdio e registros ao vivo. Há pouco tempo, o grupo encerrou a turnê de divulgação do mais recente deles, o DVD Queremos Mais 15 Anos, lançado em 2015. Foram mais de 150 shows pelo Brasil afora. Atualmente, Marceleza (voz), Prata (guitarra), Felipe Passos (teclado), Rodrigo Celestino (baixo), Nato Marolado (percussão) e Vini Gomes (bateria) divulgam o single Maria ou Joana. O registro é o primeiro de uma série de lançamentos pelo selo Planet Music Brazil, da Sony Music.

No repertório da noite, um apanhado das influencias e estilos que marcam a discografia da banda e foram traduzidas em hits como Um Anjo do Céu, Asas, Quero Ver, Folhas Secas, Dade Dad, As Horas Não Voltam e Queremos Mais. Para completar, o Réveillon Aruna Club terá ingressos "all inclusive", com direito a espumante, chopp, vodca, suco, água e refrigerante liberados, além de um reforçado café da manhã para quem quiser repor as energias. Os ingressos custam R$ 130 (fem) e R$ 160 (masc). À venda na loja Sarah Concept (Calçadão Salvador Isaia) e polvo tickets.com.br. Os camarotes estão esgotados. Mais informações pelo (55) 3025-2929.