Jardim das Esculturas promove o evento "Vivência de Réveillon" neste final de semana

Ano Novo 28/12/2016

Começar um ano é sinônimo de renovar as energias e a alma em um novo ciclo. Há quem prefira comemorar a virada seguindo o fluxo do frenesi cotidiano, com festas e os tradicionais fogos de artifício. Já outros, de trânsito e praias lotadas, buscam justamente o contrário: o silêncio e a paz da natureza. Para os adeptos desse segundo grupo, o Jardim das Esculturas oferece uma bela oportunidade. Neste final de semana, ocorre a Vivência de Réveillon, um evento destinado a alimentar o espírito e estimular a conexão individual de cada um.

Com uma programação variada, o retiro espiritual propõe atividades que envolvem música, dança, arte, terapias e meditação. Além disso, também será estimulada a prática da alimentação consciente, com opções vegetarianas, que respeitam a natureza. Ou seja, tudo para uma virada com saúde física, mental e espiritual.

Essa não é a primeira vez que o Jardim das Esculturas se faz berço de uma iniciativa em prol do bem estar individual e coletivo. Localizado a aproximadamente 60 quilômetros de Santa Maria, o Jardim das Esculturas é um verdadeiro refúgio, com espaço amplo, rodeado por árvores e cachoeiras.

De acordo com a organizadora, Giselda Bertoldo, essa vivência promete deixar marcas muito boas naqueles que se permitirem uma pausa na rotina caótica do dia a dia. Ela conta, ainda, que já foram realizadas outras três atividades semelhantes, em datas comemorativas como a Páscoa e o Carnaval. Segundo Giselda, o público adota muito bem a proposta. O evento desse ano, inclusive, já tem inscritos de outras regiões do Estado. E a tendência é que esse número aumente.

—É um bom momento para se conectar consigo, para começar um novo ciclo em harmonia com a espiritualidade a natureza. Algo que está em falta em nossos tempos, que têm muita informação e pouco silêncio — explica Giselda.

Atividades relaxantes

Dentre as atividades do retiro, que têm como norte estimular momentos de relaxamento profundo, permitindo começar um novo ciclo com a leveza e a paz de espírito que ele exige, a oficina de bio-construção vai proporcionar aos participantes a oportunidade de realizar uma prática que temos em nossa ancestralidade. Durante as três horas de duração, a ideia é passar uma noção de como se constrói com materiais totalmente orgânicos.

— Os inscritos vão fazer um jardim em espiral, tendo contato direto com a terra, o que é uma ótima forma de desestressar — comenta Giselda.

As inscrições vão até amanhã e custam R$ 340 por pessoa. Estão inclusos no valor a participação em todas as atividades do retiro, duas refeições diárias, banho e pernoite. Há também a opção de participar de apenas um dos dias, pela metade do preço. A reserva pode ser feita pelo e-mail giselda@jardimdasesculturas.com.br, mediante o pagamento da metade do valor. Mais informações pelo (55) 99924-4938.

Confira a programação

Sábado — A partir das 9h30min

- Apresentação de danças circulares

- Ioga em dupla

- Almoço vegetariano

- Dinâmica em bio-construção

- Arco e flecha

- Prática zen

- Visita ao Jardim, com trilha

- Meditação na Montanha do Silêncio

- Luau, jantar e recolhimento

Domingo — A partir das 7h30min

- Ioga

- Desejum

- Trilha

- Banho mas cachoeiras

- Almoço

- Origami e meditação

- Ioga Nidra

- Danças e enceramento