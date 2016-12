Grupo De Alma Gaúcha lança EP "Ouvi A Voz De Uma Gaita"

Alma galponeira 20/12/2016 | 20h30 Atualizada em

Foi a paixão em comum pela música que uniu os nomes por trás do De Alma Gaúcha, em 2013. Desde então, o quarteto santa-mariense vem dando sua contribuição para semear e fortalecer a cultura dos pampas. Não por acaso, no final de semana passado, mostrou sua música na grande final do quadro Janela do Galpão, do tradicional programa Galpão Crioulo. Mas esse não é o único motivo do sorriso no rosto de seus integrantes. O grupo acaba de lançar o EP Ouvi A Voz De Uma Gaita.

Definido por seus integrantes como um projeto musical de cunho cultural, que visa difundir a essência da música gaúcha, o De Alma Gaúcha busca nos costumes e nos símbolos tradicionalistas a inspiração para sua forma de expressão artística. Um pouco desse universo transformado em poesia por Gabrielle Schuster (voz), Glauco Schmeling (violão), Marcos Vinicius Mileski (bateria) e Fabrício Segatto (acordeon) pode ser encontrado em Ouvi A Voz De Uma Gaita.

— Queríamos apresentar o amadurecimento do grupo, tanto nas composições próprias como em nossas referências. Queríamos expor nosso lado mais 'galponeiro', reafirmando a identidade do grupo como uma banda de música gaúcha, englobando todas as vertentes dela, fugindo do paradigma de um grupo nativista — comenta Glauco.

Gravado em outubro passado, o EP tem produção de Joni André Severo Rugnitz. O disco foi batizado de Ouvi A Voz De Uma Gaita, mesmo nome de uma das composições de Zé Moreno, em homenagem ao músico santa-mariense que morreu em fevereiro passado. São quatro faixas autorais e a releitura de Meu Verso, Meu Canto, do músico castilhense Zequinha Silva. Destaque para Um Taura no Campus, uma homenagem bem-humorada aos "gaúchos universitários", e Súplica de Direito Mortos, composição engajada que versa sobre a batalha que muitas mulheres travam diariamente em busca de espaço, respeito e valorização.

— Optamos por fazer esse novo registro novamente na forma de EP, com um número reduzido de músicas, pois, assim, é uma forma de trabalharmos bem todas as composições, sem que alguma caia no esquecimento. Além, claro, de reduzir os custos e podermos assim, em breve, planejar um novo álbum — explica Glauco.

Para adquirir o sucessor de Depois do Desencilhar, EP lançado em 2015, basta entrar em contato pela fanpage do De Alma Gaúcha no Facebook ou comparecer aos shows do grupo. O novo álbum também está disponível online nas plataformas Palcomp3 e SoundCloud.

Talento reconhecido

Em setembro, o De Alma Gaúcha fez bonito e sua passagem pelo Janela do Galpão, quadro que apresentou novos nomes da música gaúcha ao longo do ano. Tanto é verdade que o quarteto santa-mariense conquistou uma vaga na grande final do concurso e o direito de voltar aos estúdios da RBS TV para mostrar, novamente, seu trabalho em uma atração do alcance do Galpão Crioulo.

Glauco conta que, mais uma vez, ele e seus colegas de palco foram surpreendidos pelo apoio recebido de pessoas as quais nem conheciam. Diante da repercussão, o resultado do concurso acabou ficando em segundo plano.

— A primeira participação já tinha nos ajudado muito, em todos os sentidos. Em novembro, ficamos sabendo que gravaríamos novamente e foi um presentão bem no período de lançamento do novo álbum. Não ficamos chateados nem tristes pelo resultado final, pois o maior prêmio foi a participação no programa — conclui Glauco, enquanto faz questão de agradecer a todos que reservaram um tempinho, acordaram cedo e deram seu apoio ao grupo.