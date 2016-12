Duo pernambucano A Magia e o Feitiço de Caramurú & Julião toca no Boteco do Rosário

Ritmos nordestinos 28/12/2016 | 08h32 Atualizada em

Sempre com suas portas abertas para as mais diferentes formas de expressão artística, o Boteco do Rosário (Rua do Rosário, 400) promove uma festa diferente, hoje. Essa será a primeira vez que a noite do bar será embalada ao som de forró. O projeto A Magia e o Feitiço de Caramurú & Julião será o responsável por colocar o público para dançar com alguns dos principais clássicos da música nordestina, de Luiz Gonzaga a Gilberto Gil, além de composições autorais.

O duo é formado por Caramurú Baumgartner e Julio Castilho, músicos pernambucanos que tocam em projetos como a banda Tagore e Feiticeiro Julião (trabalho solo de Julião), os quais se uniram para fazer um repertório de forró no formato viola caipira/guitarra e zabumba. Ou seja, um genuíno rala-bucho nordestino em pleno coração do Rio Grande. Os ingressos custam R$ 5 (meia-entrada) e R$ 10 (público geral). A função está marcada para começar às 22h.