DJ André Sarate toca no Aruna Club nesta sexta-feira

Número 1 22/12/2016 | 20h30 Atualizada em

Considerado pelo público e por formadores de opinião o DJ número um do Estado, André Sarate mostrará ao público santa-mariense os motivos que o levaram a ser apontado como uma das grandes revelações da house music nacional dos últimos anos. O gaúcho, que já faz parte do concorrido ranking TOP50 Brasil da revista especializada HouseMag, é a grande atração do pré-Natal do Aruna Club, nesta sexta-feira.

Sua músicas, impulsionadas pelo grande sucesso do hit Shine Forever, que tomou as pistas pelos quatro cantos do país e ficou por 16 semanas consecutivas entre as mais pedidas da rádio Atlântida, somam mais de 1 milhão de views no YouTube. Além das batidas eletrônicas de André Sarate, o público poderá dançar ainda com o sertanejo da dupla revelação Bruno & Allan e com o som do DJ residente da casa, Juliano Paim.

Mas a qualidade das atrações não são o único atrativo da noite. Os ingressos custam R$ 25 (anteciopado) e R$ 30 (na hora). Mas quem doar um brinquedo em condições de uso, garante a entrada por R$ 10. Ou seja, por menos da metade do preço. À venda na loja Sarah Concept e no polvotickets.com.br. As doações devem ser feitas diretamente na boate, antes ou na hora do evento.

Conforme Matheus Brum, um dos sócios da casa noturna, os brinquedos farão a alegria da criançada atendida pelo Lar Vila das Flores.

— Já fizemos ações parecidas na Sunset (festa eletrônica a qual é um dos idealizadores) e arrecadamos muito. A galera se mobiliza e traz. É uma ação simples, mas que, na prática, dá muito retorno — comenta Matheus.

Mas os presentes não param por aí. Até a 1h, os drinks, a dose de vodca e o sushi serão em dobro. A conta é simples: pague um e leve dois. Para completar o clima natalino, haverá um amigo secreto diferente. Na entrada da festa, cada pessoa receberá um pulseira numerada. Se durante a festa, o cliente encontrar alguém usando outra pulseira com o mesmo número da sua, mas de cor diferente, será o sortudo da vez. Ambos ganharão um presente, que varia de garrafa de espumante a brindes personalizados da casa. Vai perder?!