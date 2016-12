Cronistas do Diário: Carpe Diem, por José Otávio Binato

Opinião 31/12/2016 | 12h30 Atualizada em

No filme Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989, o professor John Keating, interpretado por Robin Williams, ensina a seus alunos a viver mais as emoções no dia de hoje. Durante uma visita a um museu, ele sussurra nos ouvidos dos alunos: Carpe Diem. E repete várias vezes até que as duas palavras fiquem retumbando nas consciências.



Carpe Diem é uma expressão latina que significa "aproveita o dia". Também podemos entender como ¿aproveita ao máximo o agora¿ ou "aprecie o presente". Quem primeiro usou essa expressão foi o poeta latino Horácio, nascido em 65 a.C. No livro Odes, ele aconselha sua amiga Leucone: "... Carpe Diem, quam minimum credula postero". Ou seja, "colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã". Gostaria muito que vocês assistissem Sociedade dos Poetas Mortos. Já assisti mais de cinco vezes. Em todas, chorei. Acho que me identifiquei com o professor John Keating na sua mensagem sobre sabedoria e o que fazer dela. No seu exemplo de humildade, quando se submete aos poderosos. Na sua amorosidade com aqueles que muitas vezes vinham de famílias abastadas, mas frias de afeto.



Robin Williams está perfeito quando defende o sonho de seu discípulo. A tristeza imensa na tragédia que se desenrola diante do preconceito. O professor John Keating mostra toda sua sensibilidade quando os estimula a experimentar a criatividade na sociedade dos poetas mortos. Ele ensina a disciplina como regra de conduta, mas permite a rebeldia que transforma. Veja o filme! Lá está tudo o que desejo para você em 2017. Carpe Diem! Sim, aproveite o dia! O agora, o presente, este momento. Ontem já foi. Amanhã não veio. O que resta é esse instante mágico. Toda nossa vida se apresenta como o aqui e agora. Curta melhor o 2017. Faça de cada minuto de sua vida uma festa de sonhos e de realizações. Suas vivências negativas são limões a espera de um pouco de água e açúcar. Aprenda com elas.



Comece hoje a sorrir mais, a alegrar-se muito, a pensar positivo, a agradecer mais, a auxiliar quem precisa, a perdoar de coração e a amar muito. Muito mesmo. Aproveite cada dia de 2017 com esperança e com a certeza de que, sim, é possível mudar a si mesmo e, assim, mudar o mundo.