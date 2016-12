Confira a programação cultural da quinta-feira em Santa Maria

Agenda 21/12/2016 | 15h30 Atualizada em

BANDA ROLE

Rock. Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 . Tel: (55) 3028-7887.

BANDA TUDO DI BOM

Pagode. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Marcelo Brum / Divulgação

SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

Foto: Comcerva Bar / Divulgação

EDSON ROSA

Pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800.

SANDRO E CÍCERO

Sertanejo universitário e DJeff. Kasarão On Stage (Rua Dr. Bozano, 832, esq. Duque), às 23h. Ingressos: R$ 20 (masc antecipado) e R$ 30 (na hora). Mulheres free até 00h30min, depois pagam R$ 30. Tel: (55) 99996-1030.

Foto: divulgação / facebook

BUBBLEGUM

Pop e funk. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3025-4809.

GERMANO FOGAÇA

Sertanejo e gaúcha. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741, anexo ao Itaimbé Palace Hotel), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Facebook / Divulgação

REAGGE & DUB

Reggae, eletrônica e soul. Rockers Soul Food (Av Helvio Basso, 1.241), às 23h. Ingressos: de graça até a 01h. Após, R$ 20 (público geral) e R$ 10 (estudantes). Tel: (55) 99677-4253.

DOUGLAS BRAGA

Sertanejo. O show faz parte da programação do Natal do Coração, na praça Saldanha Marinho (s/nº). É de graça. Tel: (55) 3921-7000.

Foto: Jean Pimentel / Agencia RBS

E, ainda, o workshop sobre jardinagem:

JARDIM URBANO

Elaboração do jardim com base na permacultura. Com o facilitador Emilio Ahumada. Alquimia do Coração - Espaço Luz da Lua (Rua Silva Jardim, 1.660), a partir das 18h. Contribuição: R$ 15. Para quem participou da primeira edição, a entrada é livre. Tel: (55) 3028-0708.