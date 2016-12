Confira a agenda cultural da segunda em Santa Maria

Agenda 25/12/2016 | 15h30 Atualizada em

Final de ano é tempo de celebrar e festejar com os amigos e a família. E as comemorações ainda não acabaram no coração do Rio Grande.

Foto: Dieferson Fotografia / Divulgação

Quem anima a noite desta segunda no bar do Pingo é o Gabriel Almeida, trazendo os clássicos do pop rock nacional e internacional.

O cantor apresenta um repertório autêntico, com uma versão irreverente dos ritmos que embalam as paradas musicais do momento.



Gabriel Almeida

Quando: segunda, a partir das 18h30min

Onde: Bar do Pingo (Rua Floriano Peixoto, 1.234)

Quanto: de graça até as 22h. Após, R$ 10

Informações: (55) 3028-7887

Outras duas opções musicais que vão estar rolando pelos bares da cidade:

RENATO MIRAIHL

MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3221-8800.

WILL BITENCOURT

Mpb, pop rock e samba rock. The Park (Venâncio, 2.741), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

A exposição da AAPSM segue no Monet:

MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Confira também duas dicas para aquele happy hour divertido com os amigos.

PORTELA PETISCARIA E CHOPERIA

Petiscos, tábuas, a la minuta, chopp, cervejas e refrigerantes. Rua Coronel Niederauer, 437. Diariamente, a partir das 18h. Tel: (55) 3347-6004.

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Av Nossa Senhora das Dores, 305), das 10h às 22h. Tel: (55) 3028-8804.

Além disso, sugerimos duas lancherias:

PISTACHE PUB & RESTAURANTE

Almoço, jantar, lanches e bebidas. Rua Duque de Caxias, 947. Restaurante de seg a sab, das 11h às 14h. Pub de ter a dom, a partir das 20h. Tel: (55) 99652-0037.

LINCOLN

Almoço com buffet variado de comidas quentes e saladas. Avenida Walter Jobim, 555. De seg a sáb, das 11h às 14h. Tel: (55) 99627-7250.