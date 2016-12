Concurso irá selecionar artistas locais para tocar no Carnaval do ATC

Festa de Momo 27/12/2016 | 20h00 Atualizada em

Considerado um dos mais importantes e tradicionais da região, todos os anos, o Carnaval do Avenida Tênis Clube reúne milhares de foliões. Nas últimas edições, a festa recebeu artistas como Anitta, MC Guimé, Os Travessos, entre outros. Mas os nomes nacionais não são os únicos atrativos da folia. E, neste ano, os músicos locais serão ainda mais valorizados pela organização do evento.

Para uma diversificada programação de shows, foi lançado um concurso com o objetivo de escolher atrações locais e regionais para as quatro noites de folia. Os artistas interessados em se apresentar no "Carnaval Campeão" têm até 6 de janeiro de 2017 para fazer sua inscrição. Para isso, basta encaminhar o material de divulgação para o e-mail coordenadora@atc.esp.br ou entregar pessoalmente na secretaria do ATC (Av. Dois de Novembro, 1.290).

Conforme Roberta Silvestre, da Morphine Produções, produtora responsável pelo evento, o concurso foi organizado em função da grande procura de artistas para se apresentarem no Carnaval.

— Dessa forma, estamos dando oportunidade a todos — comenta.

O material, segundo Roberta, será avaliado por uma comissão julgadora formada por seis pessoas, entre integrantes da diretoria do clube e da Morphine Produções. Os nomes do escolhidos serão conhecidos em 9 de janeiro. O lançamento oficial do Carnaval 2017 do ATC será em 12 de janeiro, quando também serão reveladas as trações nacionais que vão colocar os foliões do clube para dançar. Serão quatro noites de festa: 24, 25 e 27 de fevereiro, além do tradicional "enterro dos ossos", marcado para 4 de março.

— Já temos todas as atrações nacionais fechadas e garantimos que elas são de grande sucesso — adianta Roberta.