A sexta serÃ¡ de RÃ©veillon no Macondo Lugar

Virada na Casa Verde 30/12/2016 | 09h01 Atualizada em

O ano novo se avisinha. E para virar a página e se despedir de vez desse 2016 um tanto quanto conturbado, o pessoal do Macondo Lugar preparou um réveillon mais do que especial. Quem assume a discotecagem da noite de hoje, e promete colocar a pista abaixo é o time de DJs formado por Ivon Nunes, Mariana Gauer, Pedro Ivo e Barol.

No set, os inesquecíveis e atuais hits do pop, funk, reggaeton e, claro, os pedidos que o público adora fazer. Aliás, a página do evento no Facebook já está repleta deles. Os ingressos custam R$ 20. À venda pelo sympla.com.br. No mais, é seguir a dica do pessoal da organização e já ir "focando no desapego porque 2017 é ano de Shiva, da transformação e de aprender a deixar para lá o que não serve mais".