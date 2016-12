A noite serÃ¡ de "Descarrego" no Rockers Soul FoodÂ 

Para soltar as bruxas 30/12/2016 | 08h00 Atualizada em

O convite quem faz é o próprio pessoal do bar: "Se você também acha que 2016 já deu o que tinha para dar faz tempo, e que, por via das dúvidas, é melhor queimar a largada antes que este ano danado decida aprontar mais uma, o Rockers Soul Food tem um convite: a Descarrego.

Trata-se de uma festa que promete exorcizar demônios e fazer com que o público solte as bruxas ao som da DJ Thays Campagnol. No set, muito pop, samba, indie e tudo o mais que der na cabeça da moça.

E como é final de mês, e a situação econômica do país está bem longe de ser das melhores, a festa terá entrada franca para estudantes. Mas o público em geral também vai ter um regalo, afinal não é todo o dia que se vai em uma festa por R$ 10. Melhor não perder, né?!