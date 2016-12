8 opções para aproveitar a quarta-feira em Santa Maria

Agenda 27/12/2016 | 15h30 Atualizada em

No ritmo das festividades de final de ano, nada melhor que alimentar os ouvidos e a alma com uma boa música. E para quem gosta de um modão apaixonado, Léo Pain faz um som para lá de especial hoje à noite, no Freguesia.

Para encerrar a tradicional quarta da Boate Azul, o cantor traz o especial Bruno e Marrone Acústico, transmitindo toda a emoção das músicas da dupla que até hoje embalam muitos corações.



Foto: Ariel Farias / divulgação

Léo Pain - Especial Bruno e Marrone

Quando: quarta, a partir das 20h

Onde: Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360)

Quanto: R$ 16 (fem) e R$ 20 (masc)

Informações: (55) 3317-4334

Confira o que mais vai estar rolando pela cidade:

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min. Após, R$ 15 (fem, consumado). Homens pagam R$ 25 (até as 23h30min e ganha a primeira cerveja). Após, R$ 20. Tel: (55) 99649-2151.

Foto: Fabrício Campos / Divulgação

JOCA FARIAS

Rock e latina. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887.

Foto: Ariel Farias / Divulgação

SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Taíssa Uggeri / Divulgação

Para o happy hour, temos duas sugestões:

BIROSKA

Chopperia, petiscaria e cafeteria. Av Presidente Vargas, 2.050. Oferece almoço e lanches a partir das 11h30. Tel: (55) 3225-1929.

VACA PROFANA

Bar de cerveja artesanal e hambúrgueres gourmets. Aberto de qua a dom, das 17h à meia-noite. Rua Serafim Valandro, 536. Tel: (55) 3347-1172.

Outras duas dicas de lancheria:

MAXXI-PAN

Restaurante, padaria, confeitaria e lancheria. De seg à sex, das 7h às 20h e sáb das 7h às 19h30min sem fechar ao meio dia. Rua Doutor Bozano, 950. Tel: (55) 3222-6756.

BROTHERS

Lancheria e petiscaria. De seg à sab, das 6h à meia-noite. Rua Euclides da Cunha, 706. Tel: (55) 99115-1679.