8 dicas para aproveitar a terça-feira em Santa Maria

A noite de terça vai ter muita música e animação no Ponto de Cinema. O palco do bar, que há mais de 25 anos acolhe os cantores santa-marienses, apresenta Ricardo Barros e os clássicos do pop e rock que marcaram época.



Conhecido por seus arranjos autênticos, o músico traz em seu repertório sucessos nacionais e internacionais. O evento é uma boa pedida para começar bem a semana, curtindo um som ao lado dos amigos.



Ricardo Barros

Quando: terça, a partir das 18h30min

Onde: Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567)

Quanto: R$ 10

Informações: (55) 3221-8800

Veja outras três opções musicais:

EDU & ANDRESSA E DJ KARIN SPEZIA

Sertanejo, pop e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 19h. Ingressos: R$ 18 (fem, ganha um espumante) e R$ 18 (masc). Tel: (55) 3025-5115.

FREE VOICE

Pop. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 (até a meia-noite) e R$ 15 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.



JOCA FARIAS

Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334.

A exposição da AAPSM segue no Monet:

MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Ainda tem opções de happy hour e lancheria:

ÁGUA DOCE CACHAÇARIA

Petiscos, pratos principais, cervejas e drinks. Rua Visconde de Pelotas, 2.259, de seg a sab, a partir das 19h. Tel: (55) 3223- 2155.

LANCHÃO HAMBURGUERS

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. De seg à sab, das 18h30min à meia-noite. Av Presidente Vargas, 871. Tel: (55) 3026-0006.

SABORES

Petiscaria e lancheria. Av Presidente Vargas, 539. De seg à sex, das 18h às 00h15min. Tel: (55) 3222-6478.