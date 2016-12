7 opções musicais para aproveitar a noite de sexta em Santa Maria 

Agenda 29/12/2016 | 15h30 Atualizada em

Três nomes de destaque no cenário musical porto-alegrense aterrissam no coração do Rio Grande nesta sexta.



Trazendo os sucessos do funk, os MCs Léo (foto), Pew e Didio comandam a pista do Clube Comercial ao lado do DJ residente, Gabriel Tormes.

Foto: Youtube / Divulgação

Léo conta com mais de duas milhões de visualizações no Youtube e tem passagens pelo Pepsi On Stage. Pew vem crescendo na cena autoral do estado, tendo passado pela renomada Roda de Funk. Já o MC Didio se destaca com o funk de raiz, em suas batidas viscerais e autênticas.



MCs Léo, Pew e Didio

Quando: sexta, a partir das 23h

Onde: Clube Comercial (Rua Venâncio Aires, 1.972)

Quanto (inclui bebida): R$ 40 (1º lote), R$ 45 (2º lote) e R$ 50 (na hora)

Informações: (55) 3027-1105

YURI RODRIGUES

Sertanejo. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, próxima ao Espaço Esmeralda), às 23h. Ingressos: antecipados R$ 20 (fem) e R$ 30 (masc). Mesmos valores na lista pelo site da Moon, com ingresso fem consumado. Tel: (55) 99907-0102.

GRUPO CONSPIRAÇÃO E DJ KARIN SPEZIA

Pop rock, sertanejo e MPB. The Park (Rua VenâncioAires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.



Foto: Patricio Orozco / Divulgação

SIMFOLIA E ROBSON SOUZA

Sertanejo. CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314), às 23h. Ingressos: R$ 30 (masc) e R$ 25 (fem). Tel: (55) 3221-4544.

WILL BITENCOURT

Samba rock, MPB e pop rock. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Douglas Peres / Divulgação

REVEILLON EM MACONDO

Reggaeton, pop e funk. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.



MAYA

Rock. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 21h30min. Ingressos: R$ 15 (até a meia-noite) e R$ 17 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.