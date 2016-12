11 dicas para aproveitar a quarta-feira em Santa Maria

Agenda 20/12/2016 | 17h29 Atualizada em

Muitas pessoas aproveitam esta semana festiva que antecede o natal para realizar boas ações e confraternizar com os amigos. E hoje a noite tem um evento que permite as duas coisas.

Os idealizadores do projeto Concertos para o Conserto, Pirisca Grecco e Gustavo Garoto, realizam mais uma apresentação em prol da restauração de um piano para ser utilizado como instrumento em suas canções. O terceiro sarau da série acontece em formato intimista, na sala de convívio e ensaio dos músicos.

Desconserto de Natal

Quando: quarta, a partir das 19h. O concerto inicia às 20h30min

Onde: Rua Euclides da Cunha, 2028

Quanto: colaboração espontânea

Informações: (55) 99978-6070



Veja as outras opções musicais pela cidade:

LÉO PAIN

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3317-4334.

ANDREI MAGNANTI

Sertanejo e pop. O show faz parte da programação do Natal do Coração, na praça Saldanha Marinho (s/nº). É de graça. Tel: (55) 3921-7000.

BETO PIRES

MPB, gaúcha e sertanejo. Água Doce Cachaçaria (Rua Visconde de Pelotas, 2.259), às 21h. Ingressos: R$ 20 (somente antecipados ). Tel: (55) 3223- 2155.

SAMBANEJO

Sertanejo e samba. Dom Zé (Rua Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: fem de graça até as 23h30min. Após, R$ 15 (consumado). Masc R$ 25 (até as 23h30min, ganha a primeira cerveja). Após, R$ 20. Tel: (55) 99649-2151.

SAMBA ROCK GOL

Rock e samba. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.



JOCA FARIAS

Rock e latina. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de Drinks Fuel das 22h30min às 00h30min. Ingressos: R$ 15. Tel: (55) 3028-7887.

BAZAR

Tem também a 3ª edição do bazar da Bruna Manzon, com venda de roupas e acessórios. No Hotel Morotin (Rua Ângelo Uglione, 1.629) A entrada é 1kg de alimento não perecível. Tel: (55) 3220-5200.

E a exposição da AAPSM:

MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av. Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

Confira também duas dicas de lancherias:

LANCHÃO HAMBURGUERS

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. De seg à sab, das 18h30min à meia-noite. Av Presidente Vargas, 871. Tel: (55) 3026-0006.

SABORES

Petiscaria e lancheria. De seg à sex, das 18h às 00h15min. Av Presidente Vargas, 539. Tel: (55) 3222-6478.