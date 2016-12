10 opções de festas para comemorar a virada de ano em Santa Maria 

Réveillon 30/12/2016 | 19h01 Atualizada em

Começar o ano com energias renovadas e imerso em boas vibrações. Se esse é o seu desejo para a festa da virada, todos os caminhos o levam ao Aruna Club. Celebrando mais de 15 anos de estrada, a Maskavo foi a escolhida para embalar o Réveillon da boate. Além da banda de Brasília, o público poderá dançar (e muito) com o já consagrado Especial Safadão, do cantor Douglas Braga. Depois dos shows, o DJ Dodô assume a discotecagem. O line up da noite conta ainda com o residente da casa, Juliano Pain, que vai aquecer a pista.

Leia as últimas notícias de Diário 2 e Mix

Formada em 2000, em Brasília, a Maskavo é uma das mais queridas e populares bandas de reggae do país. São 11 álbuns lançados, entre discos de estúdio e registros ao vivo. Há pouco tempo, o grupo encerrou a turnê de divulgação do mais recente deles, o DVD Queremos Mais 15 Anos, lançado em 2015. Foram mais de 150 shows pelo Brasil afora. Atualmente, Marceleza (voz), Prata (guitarra), Felipe Passos (teclado), Rodrigo Celestino (baixo), Nato Marolado (percussão) e Vini Gomes (bateria) divulgam o single Maria ou Joana. O registro é o primeiro de uma série de lançamentos pelo selo Planet Music Brazil, da Sony Music.

No repertório da noite, um apanhado das influencias e estilos que marcam a discografia da banda e foram traduzidas em hits como Um Anjo do Céu, Asas, Quero Ver, Folhas Secas, Dade Dad, As Horas Não Voltam e Queremos Mais. Para completar, o Réveillon Aruna Club terá ingressos "all inclusive", com direito a espumante, chopp, vodca, suco, água e refrigerante liberados, além de um reforçado café da manhã para quem quiser repor as energias. Os ingressos custam R$ 130 (fem) e R$ 160 (masc). À venda na loja Sarah Concept (Calçadão Salvador Isaia) e polvo tickets.com.br. Os camarotes estão esgotados. Mais informações pelo (55) 3025-2929.

Virada com Pimpo Gama no Esmeralda

Já no tradicional Réveillon do Espaço Esmeralda, a atração principal é um velho conhecido da cena eletrônica de Santa Maria. O DJ Pimpo Gama, um dos precursores do gênero da cidade, reencontra o público neste sábado. Além dele, a pista Garden E-music também terá com a discotecagem de Marcio Mirailh e Diego Vaz. Já a eclética pista Start aposta no pop rock da Makinf Of, no sertanejo de Leandro Rizzi e nas viradas do DJ Rafae Piccini.

Inspirado por nomes como Moby, Armand van Helden e The Chemical Brothers, Pimpo Gama começou a discotecar aos 13 anos, no final dos anos 1990. Foi por aqui que aprendeu algo fundamental para sua carreira: não tirar os olhos da pista. Foi assim que ele conquistou o reconhecimento que o levou a tocar em clubs e festivais importantes como Green Valley, Creamfields Brasil e Love Parade, na Alemanha.

Em 2012, o DJ precisou dar uma pausa em função de um acidente de trânsito. O período longe das cabines foi bem aproveitado. Entre sessões de fisioterapia e aulas de piano e estudo de engenharia de som, aprofundou-se ainda mais no universo da música. Com suas técnicas aperfeiçoadas sentiu necessidade de imprimir mais identidade em sua música. Não demorou para que suas composições ganhassem destaque em selos internacionais, como Bunny Tiger e Definition.

Em 2015, além de ganhar destaque ao lançar sete faixas pelo selo belga LouLou Records, conquistou o coração de um dos fundadores e sua principal referência, Kolombo. Neste ano, o gaúcho foi indicado ao Prêmio RMC como Produtor Revelação. Enquanto isso, viu a faixa Like Sex On The Beach figurar entre as 30 melhores do ano anterior, segundo a Rio Music Conference. Ou seja, além de começar o ano ao lado dos amigos, o Réveillon do Esmeralda (Rua João Pereira Henrique, 501) é uma boa oportunidade para conferir a qualidade da house music de Pimpo Gama. Os ingressos, que dão direito a espumante, chopp, coquetéis, vodca, refrigerante, suco e água, custam R$ 120 (fem) e R$ 180 (masc). Mais informações pelo (55) 99694-8101.

OUTRAS 8 FESTAS PELA CIDADE

Réveillon ATC

Quando/onde - Sábado, às 21h, Avenida Tênis Clube (Av. Dois de Novembro, 1.290)

Atrações - Show com a banda Charm's

Quanto - R$ 130 (sócios), R$ 150 (público geral) e R$ 65 (crianças de 6 a 12 anos). Os ingressos dão direito ao show, jantar, drinques, show de fogos e acesso ao espaço kids. Só para o show: R$ 40 (antecipados) e R$ 50

Informações - (55) 99687-3513

Virada 2017

Quando/onde — Sábado, às 23h, CC Show Baile (Rua Comissário Justo, 1.314)

Atrações — Show com Rodrigo Santti e Bruninho

Quanto — R$ 30 (masc) e R$ 25 (fem)

Informações — (55) 3221-4544

Réveillon Corujão: Especial Maiara e Maraísa

Quando/onde — Sábado, às 23h, Corujão (BR-158)

Atrações — Show com Danny e Anny e Grupo Yandê

Quanto — R$ 30 (1º lote) e R$ 40 (2º lote)

Informações — (55) 99971-2000

Virada Psicodélica

Quando/onde — Sábado, às 23h, Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241)

Atrações — DJs Fetex, Gabriel Costa, Lupe, Muskito Delic, Mauricio Lindenmeyer, João Ferraz e Camila Backendorf

Quanto — R$ 25 (público geral) e R$ 12 (estudantes)

Informações — (55) 99677-4253

Réveillon Kasarão

Quando/onde — Sábado, às 23h, Kasarão Arena (Faxinal do Soturno, RS 149)

Atrações — Show com Léo Pain e os DJs Betinho Bozzetto e Douglas Ninja

Quanto — R$ 25 (antecipados) e R$ 30 (na hora)

Informações — (55) 99990-1030

Réveillon Quintal do Samba

Quando/onde — Sábado, à meia-noite, Lincoln Pub (Av. Borges de Medeiros, 1.789)

Atrações — Show com Sambamove

Quanto — R$ 10 (fem) e R$ 15 (masc)

Informações — (55) 99203-7312

Os Embalos do Réveillon

Quando/onde — Sábado, à 1h, no Park Hotel Morotin (RSC-287, 1.981, km 239)

Atrações — Som mecânico com sucesso dos anos 70, 80 e 90

Quanto — R$ 20 (fem) e R$ 15 (masc)

Informações — (55) 32201600

Samba de Réveillon

Quando/onde — Domingo, às 22h, Friends Music Bar (Rua Dr. Bozano, 527)

Atrações — Show com Patrick Silveira, Guilherme Trindade, Guilherme Menezes e DJ Vini Ferreira

Quanto — R$10 (fem) e R$15 (masc)

Informações — (55) 99642-7979