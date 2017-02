Santa Maria terá Carnaval de Rua, mas sem escolas de samba

Ziriguidum 07/02/2017 | 09h25 Atualizada em

Carnaval sai, mas sem as escolas

Pelo menos três reuniões atestaram um descompasso entre a prefeitura e as escolas de samba da cidade em relação aos rumos do Carnaval de Rua deste ano. Na tarde de ontem, em mais um encontro entre o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e a Associação Aliança pelo Samba (AAPS), ficou definido: haverá Carnaval, mas sem a presença das escolas. O que não está acertado, porém são data, o formato e a programação da festa.



– Queríamos que nossas comunidades soubessem que não queremos uma festa de qualquer jeito, queremos estruturar bem para 2018. Respeitamos as tentativas, mas não temos tempo hábil para montar um Carnaval – informou Leonardo Ribeiro, presidente AAPS.

Conforme o presidente, desde novembro, a associação havia buscado alternativas para captação de recursos para o Carnaval. Uma delas foi um projeto encaminhado à Corsan, sugerindo que a companhia apoiasse a Folia de Momo com a premiação e confecção de camisetas. A ideia veio da associação das Escolas de Samba Bagé, cidade que, segundo Ribeiro, conta com o apoio da Corsan para o ziriguidum. O valor do projeto não foi informado. A partir de agora, cada entidade definirá seus eventos e suas próprias sedes. Inicialmente, as escolas solicitaram ao Executivo cerca de R$ 700 mil para investir no desfile e em estrutura.

Já a prefeitura, por meio da assessoria de comunicação, informou que também procurou empresas locais e a própria Corsan, sugerindo parcerias para realização do Carnaval. Apesar do interesse da companhia, até ontem, nenhum acordo havia sido firmado. O Executivo garante que não haverá repasse de verba pública para a folia. Na sexta última sexta-feira, o prefeito, durante uma coletiva de imprensa, falou que que o dinheiro que seria gasto com a festa popular será utilizado, exclusivamente, para investimento em saúde.

Comunicado Polêmico

Os ânimos acerca da realização do Carnaval de Rua se acirraram depois que, na última quinta-feira, a AAPS publicou um comunicado na página do Facebook da entidade esclarecendo os motivos pelos quais não participaria da festividade. A repercussão ganhou força nas redes sociais. A prefeitura contestou, sobretudo, os primeiros dois itens do comunicado em que a associação relatou a falta de apresentação de propostas por parte do Executivo e de não terem avaliadas as alternativas apresentadas pelas escolas.

Segundo a assessoria de comunicação, as informações não procedem, já que, desde o primeiro encontro, o prefeito mostrou interesse em realizar o Carnaval, sem o recurso público, mas com a opção de buscar parcerias com a iniciativa privada.

Desde o início do ano, folia está envolta em negociações na cidade. Confira:

10 de janeiro – Em entrevista ao Diário, prefeito informou buscaria parcerias com a iniciativa privada. A festa popular poderia sair, mas sem recurso público,pois a prioridade seria o investimento em saúde. Associação Aliança pelo Samba estimou R$ 700 mil – entre repasse às escolas de samba e infraestrutura. Também foi anunciada a possível data para Carnaval de Rua 2017: 29 de março a 2 de abril.

20 de janeiro – Em reunião, prefeitura e a Associação Aliança pelo Samba decidem um um novo encontro destinado à criação de uma comissão para buscar apoio da iniciativa privada. As escolas calcularam entre R$ 30 e 40 mil para o desfile. Porém, sete das oito escolas conseguiriam dar a largada imediata nos trabalhos dividindo R$ 100 mil.

2 de fevereiro – Associação publica um comunicado na página do Facebook da entidade informando que não seria possível realizar o Carnaval de Rua 2017. A decisão saiu de em uma assembleia das escolas, em 26 de janeiro.

3 de fevereiro – Durante uma coletiva de imprensa, prefeito reiterou que não repassaria recursos públicos para as escolas de samba.

6 de fevereiro – Uma nova reunião entre associação e prefeitura define: Haverá programação de Carnaval sem o uso de verba pública. Escolas de samba não farão o desfile em 2017