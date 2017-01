Saiba como manter a saúde em dia fazendo exercícios na piscina de sua casa

Bem Viver! 28/01/2017 | 14h41 Atualizada em

Quais atividades vêm a sua mente quando o assunto é exercício na água? Possivelmente, você pensou em natação e hidroginástica, práticas amplamente difundidas e reconhecidas por seus benefícios. E é verdade: exercícios dentro d¿água podem ter ótimos resultados para o corpo e a mente.



E a prática pode ser feita individual ou coletivamente mesmo na piscina de casa ou condomínio – desde que sob a orientação de um profissional de Educação Física e a avaliação prévia de um médico.



Materiais de custo baixo. como bolas, elásticos, aquatub (espaguetes), hidro-halteres e caneleiras específicas para água podem ser integrados ao exercícios recomendados a todos os públicos: idosos, gestantes e adolescentes.



Segundo a personal trainer Luciana Minello Iensen Alássia, 38 anos, além do prazer e do relaxamento que a água proporciona, a atividade auxilia na diminuição das dores:



– O impacto é muito reduzido e isso diminui o risco de microlesões, o que também diminui as dores musculares,inclusive depois do exercício. Quanto mais rápido o movimento, maior a turbulência. Dessa forma, podemos graduar a intensidade do exercício, deixando-o mais leve ou mais forte.



De acordo com Luciana, o gasto calórico é mensurado conforme o tempo e a intensidade das atividades. E esses fatores dependem dos limites do corpo de cada um. Mas, em média, pode-se perder até 500 Kcal em 1 hora.



Em piscinas cobertas, o horário para praticar exercícios é livre, pois não há exposição ao sol. Contudo, em piscinas a céu aberto, é preciso evitar os horários de calor intenso e usar filtro solar. Outro detalhe importante é quanto a hidratação. Independentemente de estar na água, a transpiração ocorre naturalmente,e a reposição de líquido é indispensável.













A falsa sensação de não suar



As vantagens das aulas submersas vão desde a falsa sensação de não suar até o baixo impacto dos exercícios – que tornam a modalidade uma boa pedida para pessoas com problemas articulares, de coluna, sobrepeso ou obesidade. Isso porque, dentro da água, há uma força chamada empuxo, exercida de baixo para cima e que dá a sensação de leveza.



– Dentro da piscina, com água na altura do peito, passamos a pesar apenas 30% do total. Ou seja, a carga nas articulações diminui em 70%. Por isso, apesar da resistência da água ser 12 vezes maior que a do ar, a percepção do esforço é menor – explica a mestre em Ciências do Movimento Humano, Ilana Finkelstein.



No verão, trabalhar na piscina se torna ainda mais agradável porque a temperatura da água é menor que a do corpo humano, girando em torno de 30°C. Esse fator também impulsiona o gasto calórico, pois o organismo precisa regular constantemente sua temperatura.



Ilana destaca ainda que todas as modalidades aquáticas ativam a circulação, reduzindo inchaços e edemas.



– Também são atividades bem adequadas para gestantes, pois a circulação na região do ventre é ativada – completa.