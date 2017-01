Queridinha até o início do século 20, a banha de porco está de volta à cozinha

Bem Viver! 21/01/2017 | 09h15 Atualizada em

Uma comida com sabor acentuado e, ao mesmo tempo, saudável é o desejo de qualquer pessoa que visa uma boa alimentação. E a banha de porco, vista como uma vilã desde a introdução dos óleos vegetais, nas primeiras décadas do século 20, tem ganhado defensores: por ser uma gordura natural e de origem animal, é apontada como um ingrediente benéfico para a saúde, além de deixar o alimento mais apetitoso.



– Até 1911, quando era somente utilizada a banha, não havia índices de infarto, problemas cardíacos e obesidade. Ela aumenta o colesterol bom (HDL) e diminui o colesterol ruim (LDL), deixa os vasos sanguíneos "tranquilos" e a contração do coração preservada – revela o médico e homeopata Claudio Rhein.



Para o chef de cozinha Giovani Toigo Machado, de Caxias do Sul, a banha é ingrediente indispensável. Há 13 anos trabalhando na área, ele dá continuidade ao que aprendeu na cozinha com o pai e em seus cursos.



– Toda a comida de panela ficaria melhor se preparada com banha – acredita Machado, que geralmente usa o produto quando elabora pratos da culinária clássica italiana e carnes de panela.



O tempero secreto do famoso feijão do restaurante que Sulamita lidera, ao lado do marido, é alho e banha de porco: ¿O gosto lembra o de comida de vó¿ Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Criada na região fronteiriça, a chef de cozinha Sulima Raddatz, de Santa Maria, cresceu tendo à mesa alimentos preparados com banha de porco. No restaurante Feijão com Arroz, que comanda ao lado do marido, Rosélio, o sabor do feijão ganha o perfumado acréscimo de alho e da gordura animal.



– As pessoas percebem e dizem que o gosto lembra o de comida de avó – conta Sulima.



A dona de casa Odila Pedron Tomazoni, 63 anos, costuma usar a banha em frituras e no tempero do feijão. O gostinho da comida fez com que dona Odila seguisse utilizando o ingrediente em suas receitas.



– Antigamente, as pessoas só cozinhavam com banha de porco. Era o ingrediente secreto de nossos avós. A banha, além de mais benéfica, dá um sabor especial à comida – diz.



O médico ainda destaca que a banha não é a "salvadora da Pátria"¿, mas é uma opção saudável em relação aos azeites, assim como o óleo de coco. Além disso, é possível reutilizá-la, sem causar danos à saúde. A seguir, veja recomendações de especialistas para o uso correto desse produto.

Use com moderação

A banha começou a retomar seu espaço dentro da gastronomia graças à multiplicação de estudos que, cada vez mais, apresentam evidências de que a maioria dos óleos vegetais faz mal à saúde. A culpa é da gordura vegetal hidrogenada, conservante presente em diversos tipos de produtos industrializados, que é prejudicial à saúde, principalmente, se consumido em grandes quantidades.



Ela está em sorvetes, biscoitos, tortas, bolos, salgadinhos de pacote, pipocas de micro-ondas, chocolates, maioneses, molhos de salada, algumas margarinas, na maioria dos alimentos dos fast foods e nos óleos vegetais como os de soja, arroz, canola etc. A única exceção é o azeite de oliva extra-virgem com acidez entre 0,2% e 0,5%.



Os estudos realizados sobre os malefícios da gordura vegetal hidrogenada ainda não foram concluídos, mas há indícios de que seu consumo resulta no aumento dos níveis do mau colesterol (LDL) e na redução do bom colesterol (HDL). Essa é uma combinação que aumenta bastante os riscos de doenças cardiovasculares.



Como a banha de porco é isenta desse tipo de conservante, seu consumo é recomendado. Mas atenção: uma colher de sopa rasa por dia é a medida adequada para uso nas refeições, diz a nutricionista clínica e esportiva Renise Haesbaert Fernandes. A especialista destaca que é preciso evitar a banha industrializada, mas, mesmo comprando de pequenos produtores, é importante saber a procedência do produto.



– Sabemos que todo o tipo de veneno que consumimos fica preso à gordura. E isso não é diferente com o porco. Por isso, é importante conhecer o local onde os animais são criados. O chiqueiro deve ficar longe de lavouras ou de locais onde possam ser passados produtos químicos. O criadouro também deve ficar alto do chão, porque a água da chuva pode levar o veneno para os animais – explica Renise.



A alimentação do animal também importa, diz o médico e homeopata Claudio Rhein.



– O ideal é comprar de produtores que criam porcos com comida natural, como o milho, e evitam rações e hormônios – explica Rhein.